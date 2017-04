El concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui, ha pedido al Gobierno que dé explicaciones sobre el nombramiento de los consejeros no electos Javier Celaya y Kissy Chandiramani, acusando a la institución de trasladar “este asunto” a algo “meramente político” por convertirlo en un tema de defensa del Estatuto de Autonomía obviando que lo que realmente hay es una sentencia del TSJA que debe cumplirse. “Este asunto es meramente judicial” no político, porque “se trata de nombramientos ilegales”, ha expuesto en el Pleno, cuestionando ‘la vuelta’ que se ha querido dar por parte del Gobierno.

Juan Vivas, encargado de dar respuesta a la interpelación de Caballas, ha puntualizado que se ha consultado a los servicios jurídicos de la Casa y a los de Melilla. “He alcanzado conclusiones que me transmiten confianza en mi postura, la de mantener a los dos consejeros no electos. No estamos cometiendo ninguna ilegalidad, no estamos incumpliendo la ley. La sentencia habla del nombramiento de Adelaida Álvarez como viceconsejera de Empleo. Ya no hay viceconsejera por lo que está cumplida. Además no es firme, cabe recurso. Nuestra intención es plantear el recurso ante el Tribunal Supremo aunque la sentencia consideramos que está cumplida. El nombramiento de los dos consejeros no diputados está basado en fundamentos que tienen plena vigencia”, ha insistido el presidente Vivas.

El Estatuto y el Reglamento de la Asamblea sustentarían la decisión de nombrar consejeros no diputados. “Se aplica el artículo del Reglamento y del Estatuto que están vigentes, porque ninguna norma ni sentencia los ha revocado”, ha apuntado. “El asunto es discutible, no se puede ser tan categórico”, le ha advertido a Aróstegui. “Sin dejar de ser ayuntamientos, tenemos unas características establecidas por ley orgánica que se asemejan a las comunidades autónomas. No somos comunidad autónoma pero sí tenemos una naturaleza jurídica semejante”, ha expuesto, en base a razonamientos jurídicos ya establecidos. “Fruto de esa semejanza mantienen los que entienden que estamos plenamente integrados en la estructura orgánica del Estado y tenemos capacidad para estos nombramientos”.

Además del sustento en los tribunales, también existen informes del Consejo de Estado que avalan la capacidad de nombramiento a consejeros que no sean diputados. “Debate tenemos, respetamos todas las opiniones pero nuestra decisión está sustentada en derecho y consideramos que nuestra postura es buena para la institución”, ha aclarado Vivas.

Aróstegui ha ironizado con las “semejanzas” y ha instado a la Ciudad a que “no haga trampas”. “La sentencia es clara. Usted está comprando tiempo, nada más”, ha puntualizado el concejal.

“Usted no para de vapulear el Estatuto de Autonomía para su demolición”, le ha advertido Vivas. Finalmente el asunto se ha zanjado con las mismas defensas del debate que en torno a este punto mantiene el Gobierno y por otro lado Caballas, dejando de trasfondo acusaciones de traición y cuestionamientos sobre el Estatuto.