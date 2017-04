Nuevamente Ceuta amaneció ayer con una nueva operación policial en contra del terrorismo. Hace bastante tiempo que no se producía en nuestra ciudad una operación, pero, como se ha visto, no quiere decir que se haya dejado de trabajar. Seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista y la amenaza sigue muy presente, especialmente, si vemos lo que está pasando en la Unión Europea. Por ello, es importante que nuestras Fuerzas de Seguridad y juzgados no dejen de trabajar para luchar contra esta lacra. No podemos olvidar tampoco que nuestro ordenamiento jurídico guarda con celo la presunción de inocencia y una detención no supone una condena, de hecho, Ceuta ya ha tenido la experiencia de que detenidos por supuesta pertenencia a célula del Dáesh luego no se ha demostrado en el juicio. Sin embargo, siempre guardando la presunción de inocencia, no podemos obviar y minusvalorar el trabajo de los investigadores, un trabajo constante y silencioso, que sólo se ve ante la opinión pública cuando se produce una detención. Los agentes de la Comisaría General de Información se desplazan a Ceuta cuando hay que realizar una operación de estas características, más que nada para poner a disposición judicial a los arrestados, pero hay que tener en cuenta que el trabajo es compartido con los agentes de la Jefatura de Ceuta. De la Brigada Provincial de Información de nuestra ciudad que calladamente contribuye, eso sí, de manera decisiva en la buena marcha de las pesquisas (porque conocen el terreno mejor que nadie) y de la operación policial como la desplegada ayer.