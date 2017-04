¿Les parece extraña esta afirmación?. No les parecerá tan extraña cuando les cuente lo que que me ha sucedido con Correos. El 28 de febrero de 2017 envié un paquete a Sevilla, el cual contenía tres camisetas y un pantalón vaquero que a mi nieta de 10 años ya no le quedaban bien, eran para su prima de Sevilla que tiene 8 años.



Este paquete lo declaro como conteniendo ropa usada y sin valor comercial, me cuesta enviarlo 7,50€. Pues bien a las tres semanas de enviado, mi cuñado recibe una carta de aduana en la cual le comunican que el paquete está retenido en la aduana de Barajas en Madrid.



También le comunican que tiene que hacer la importación de dicho paquete, pagar 6€ de almacenaje, el iva, el DUA y pagar el valor que aduana decida lo que vale el contenido del paquete, total que por unas prendas usadas hay que pagar como si fueran de lujo.



De todo esto se deduce que no estamos en España, que estamos en otro país y todo lo que mandemos a la Península va desde el extranjero.



Negándome a pagar y a hacer los trámites que me decían, reclamé que me devolvieran el paquete y por fin lo recibí el 17 de abril, dos meses desde que lo envié.



Por este motivo digo que no somos españoles y si no, vayan a Algeciras y envíen el paquete desde allí, verán como a los tres días está en Sevilla sin tantas trabas. Solo somos españoles para pagar impuestos, pero no para recibir los beneficios que todo habitante de la Península recibe.



Espero que nuestras autoridades locales se enteren de porqué ocurre esto, tomen cartas en el asunto y traten de solucionar este problema que tenemos los ceutíes cuando queremos enviar un paquete a nuestros familiares de la Península. Pensándolo bien, nos sale más barato desplazarnos a Algeciras y mandarlo desde allí.