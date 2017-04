Un paso que provoca avalanchas, accidentes, situaciones dramáticas y muertes no puede ser mantenido durante más tiempo. No hay excusa que valga. Tampoco cabe la callada por respuesta bajo la excusa de que las tragedias han ocurrido al otro lado. No sirven, además de que son cobardes. Porque la tragedia asoma en cualquier momento y las situaciones críticas con los porteadores se han producido tanto en el lado marroquí como en el español. ‘Tarajal II’ no funciona. No funciona desde el momento en que está causando daño, mucho daño a cientos de personas porque las infraestructuras no están preparadas para lo que está pasando.



Desde su apertura ha dado problemas. Primero con el efecto llamada que degeneró en avalanchas y heridas. Después con las carreras que se suceden al otro lado para poder acceder en un espacio que constituye un auténtico infierno porque no se ha adecuado como se debía. Más de dos años cerrado, esta vía quedó desfasada y su fracaso se ejemplificó en el hecho de que tuviera que cerrarse a los cuatro días de estar operativo. Tras este cierre ha habido una cascada de problemas: que si avalanchas, que si bloqueos en el tráfico de mercancía, que si desajustes a ambos lados… y en medio de todos ellos personas. Porque aquí solemos cometer todos un gran fallo (los medios de comunicación incluidos). Hablamos de números, de porteadores, de avalanchas, de colapsos… y lo hacemos tan asiduamente que llega un momento en que parece que los cosificamos y que no nos damos cuenta de la barbaridad que se produce ante nuestros ojos. Es como si nos creciera una costra y ya viéramos normal a esas mujeres avejentadas o a esos ancianos, a discapacitados y a madres con niños pequeños cargar con bultos y moverse sobre una frágil línea que nunca se sabe por dónde puede romperse.



Mantener un tráfico comercial en estas condiciones es indigno. Llama la atención que la Inspección de Trabajo no considere de una vez por todas esta práctica como ilegal. ¿Puede ‘legalizarse’ la esclavitud o la labor más indigna que una pueda pensar? Dentro de unos años, cuando todo esto haya terminado, quizá nos avergoncemos de las imágenes, los vídeos y las escenas que han quedado recogidas en los medios de comunicación, fieles testigos de lo que está pasando y de lo que parece no tener fin.