Tras haber leído el artículo que salió en este medio y gustarme mucho tanto el texto, como el contenido y comprobar que estaba segura mi imagen he decidido colaborar en todos los datos que me quieras preguntar para aclarar mucho más lo que en bruto pudisteis leer el otro día, ya que no dejé que pusiera más que la experimentación, por eso parecía muy vacío el artículo anterior, todo lo que intento ahora ahondar un poco más. Comprendo que tanto tú como yo queramos dar datos que tengan mucha consistencia pero no somos científicos, ni expertos en la materia por tanto sería una especie de coloquio donde tú me preguntas y yo responderé muy gustoso lo mejor que pueda expresar, intentando siempre como de costumbre decir la verdad. Yo comencé a realizar estas salidas de mi cuerpo por pura diversión ya que los componentes de mi grupo de reunión, es decir, mis amiguetes también lo hacían y en conclusión yo también lo experimenté. Nos encomendamos a la Virgen María que era nuestra “Luz” y “Protectora” y siempre teníamos que tener una regla fundamental que era no hacer el mal a nadie.



Hay que tener en cuenta que cuando nos liberamos del cuerpo nuestra mente al salir coge una energía tal que podemos ser mucho más poderosos que cualquiera y eso es muy goloso para las malas intenciones de las personas sin escrúpulos por eso del pacto de ser buenos. Somos capaces de meternos en la mente de cualquiera y saber que están tramando y esto es muy fuerte porque podemos tener un paso por encima sobre cualquier movimiento que pueda pretender nuestro oponente. Sólo tiene un inconveniente que no podemos responder al instante por que estamos oyendo todas las conversaciones que se están produciendo en ese espacio, además debo de añadir que con un simple toque que se nos de podemos entrar de inmediato a nuestro cuerpo. Pero nos abre un amplio abanico de posibilidades para estar delante de otras personas. Yo tuve que detener este proceso ya que llegó un momento en el cual sin querer emprendía el “viaje” y eso me pudo costar varios disgustos. Me acuerdo que estando en una reunión con un alto cargo y dando este una conferencia súper aburrida me escapé y me di cuenta que estaba fallando mis mecanismos y así entonces tuve que pedir ayuda para evitar lo que me estaba pasando. Tuve que ponerme las manos en la frente para que no saliera mi “ente” cuando quisiera y así volver a la tranquilidad de siempre.



Estuve durante unos meses con este gesto que todo el mundo me preguntaba y tenía que improvisar respuestas. Tuve que hacerlo porque cuando abrimos la “caja de Pandora” para salir utilizamos las “chacras”, que son unas fuentes de energía que están concentradas en este punto de la cabeza. Y sí es parecido a lo que tú le llamas el “tercer ojo” que las antiguas civilizaciones decían que los tenían ciertas “divinidades” y que utilizaban para adivinar el futuro, recoger información del más allá, o incluso para comunicarse a través de los pensamientos”. En definitiva un nuevo canal de comunicación y un sexto sentido que nos hace romper el refrán donde decimos que cuando una persona tiene una intuición parece que tiene un sexto sentido, para añadir a los otros cinco que tenemos todos los seres humanos, la vista, oído, gusto, tacto y olfato y el añadido que sería la comunicación con otras “esferas”.



Mi mente acapara toda la habitación estas viéndolo todo menos a tu espíritu que lo es todo, Escuchas conversaciones a cientos de metros agudizas todo tu ser eres en ese momento un todo poderoso.



Se quedó en el tintero añadir que científicamente está demostrado que si a una persona se le pesa antes de su defunción cuando esta ha muerto siempre le faltan unos gramos que se ha dicho que puede corresponder a algo que no está demostrado todavía que puede ser. Pero la ciencia ya ha encontrado ese vacío, que nos da ese resquicio.