Las normas están para cumplirlas. Cuando uno circula con su vehículo por cualquier país debe hacerlo con la documentación en regla y con éste en condiciones. Si usted decide cruzar a Marruecos debe hacerlo a sabiendas de que tiene todos los papeles en regla, si no quiere enfrentarse a una multa. Si le damos la vuelta a la tortilla debería ofrecernos la misma cara, es decir, conductores de vehículos que quieren entrar en Ceuta deben hacerlo con todas las de la ley, documentación en regla y coche en condiciones. Pero resulta que esto nunca se ha hecho y siempre se ha permitido que no se hiciera. La vista gorda se hace para quien se quiere, así que te puede llegar la multa sorpresa de la Benemérita por el famoso radar de la N352 controlado por el equipo de Cádiz mientras que vehículos chatarra, inaceptables, manejados por conductores carentes de todo tipo de papeles circulan a sabiendas de que nada les va a pasar.



Ahora, ahogados por una frontera convertida en un auténtico monstruo, nos venden como ‘novedad’ el cumplimiento de las medidas. Como no nos pueden decir que es un acuerdo aplicado ahora lo disfrazan con términos como ‘intensificar’, como si fuéramos tontos. ¿Qué van a intensificar si hasta ahora lo que han hecho es un puro paripé? La imagen buscada será la de agentes interponiendo multas a vehículos patera o la de presión sin igual en la frontera marroquí cuando se tenga que devolver a todo aquel que no acate las normas establecidas. No entiendan que soy una pesimista o que cualquier actuación en frontera me parece negativa. Ni mucho menos. Simplemente me sorprende la forma en la que el poder busca engatusarnos, amansarnos, colarnos sus decisiones cuando las mismas ya existían pero lo que ocurría es que no se cumplían. Tontos no son, no van a venir a reconocernos que estaban haciendo las cosas mal, que se han dejado caer en la dejación más absoluta, que han pasado de cumplir con las normas, que han evitado la firmeza por otras razones… Y todo ello para ahora ‘vendernos’ como ejemplo de su gestión y su insistente preocupación el cumplimiento de la pura norma, de la ley, de los reglamentos que a todos nosotros nos hacen cumplir y que, de hecho, cumplimos si nos apetece cruzar al otro lado porque sabemos lo que no espera de no hacerlo.