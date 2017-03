Bronca entre el presidente de la Ciudad, Juan Vivas y el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui, en una interpelación en relación con los terrenos del Ministerio de Defensa. Aróstegui en su primera intervención ha llamado “traidores” a los integrantes del Partido Popular porque afirma que se pliegan a los intereses de este departamento ministerial y no defienden los intereses generales de los ceutíes, exigiendo la recuperación de unos terrenos que “están secuestrados”.

El presidente Vivas le ha contestado directamente, negándose a responder a la interpelación, mientras que Aróstegui no retirara la acusación de traidores, “porque lo que usted busca es reventar el pleno, siente fobia hacia todo lo que significa el PP. Está ofendiendo no solamente a nosotros, sino a los miles de votantes que tiene nuestro partido”. Además, añadió que no le va a dar lecciones de defensa de los intereses de Ceuta por encima de los intereses de partido, “porque en el actual sistema de financiación autonómica me enfrenté a mi partido y voté a favor del mismo porque beneficiaba a nuestra ciudad”.

Ante la negativa a contestar porque Aróstegui se ratificó en su acusación de “traidores”, el portavoz de Caballas aludió a que “no explican si en este último acuerdo hay letra pequeña que obliga a rectificaciones de suelo para Defensa, pero no lo explican a la ciudadania”.