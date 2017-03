Ana Rosado, miembro del área de Solidaridad Internacional de la APDH en Cádiz, reconoce que la gestión de la frontera no es tarea fácil, pero se puede hacer mejor. El desencuentro con la Delegación no echa para atrás los planes de la organización de visitar Ceuta

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) en Cádiz aseguraron ayer a El Faro que la gestión del paso fronterizo del ‘Tarajal II’ “se les ha ido de las manos” a las autoridades en la Delegación del Gobierno. Así se expresaba Ana Rosado, miembro del área de Solidaridad Internacional de la APDHA en Cádiz, quien reconoció que es cierto que gestionar un paso fronterizo no es tarea fácil, pero las avalanchas, las situaciones de peligro y las condiciones en las que los porteadores realizan su labor al cruzar la frontera vulneran los derechos humanos de estas personas. “Tal y como lo están gestionando, se les ha ido de las manos. Sabemos que es complicado”, reiteró Rosado, pero la activista cree que se tiene que abordar de una manera diferente. Máxime teniendo en cuenta que antes de la apertura del ‘Tarajal II’ y en el estudio ‘Respeto y Dignidad para las Mujeres Marroquíes que portan Mercancías en la Frontera de Marruecos y Ceuta’ ya hicieron una serie de recomendaciones para dignificar el trabajo de las porteadoras.



Sin embargo, no parece que la situación vaya a mejorar o al menos así piensa Rosado, visto lo visto con las “aperturas, cierres y reaperturas” que no han venido a solucionar los problemas que han surgido en la habilitación del nuevo paso.



Desde la APDH de Cádiz siguen viendo con especial preocupación la situación crítica en la que los porteadores, en su mayoría mujeres, tienen que portear. Bultos con tamaños y pesos que superan lo que sus cuerpos pueden soportar, avalanchas, empujones y demás avatares que no terminan cuando logran cruzar a Marruecos. Pero de todo lo que acontece en la frontera hispanomarroquí, los miembros de APDH se han visto obligados a seguir las noticias a través de los medios de comunicación, especialmente a través de El Faro y FaroTV. Esta semana la organización criticó que se rechazara la petición que habían cursado para poder visitar el paso del ‘Tarajal II’. Un rechazo no comprensible por parte de Rosado, puesto que no es la primera vez que solicitan autorización por las vías legales para poder visitar la frontera ceutí.

Insisten en su visita a Ceuta



Así ocurrió cuando realizaron el trabajo de campo para el estudio ‘Respeto y Dignidad para las Mujeres Marroquíes que portan Mercancías en la Frontera de Marruecos y Ceuta’, recuerda Rosado. Pero el ‘desencuentro’ vivido en esta ocasión con la Delegación del Gobierno no tiene ni pies ni cabeza.



Los miembros de APDH tenían prevista su visita a la ciudad a mediados de este mes, tal y como anunció El Faro en su edición del pasado 6 de marzo. Pero esa visita se vio truncada por la inusitada e inesperada respuesta de la Delegación del Gobierno que hicieron pública esta semana. Rosado explica que enviaron un correo electrónico para interesar hacer una visita al paso del ‘Tarajal II’ y los polígonos.



“En un principio indicaron que no era necesaria autorización porque es un paso libre y solo hace falta el pasaporte. Y en los polígonos, aunque es un espacio privado no creían que hubiera problema para entrar”, recordó. Al no tener en apariencia impedimentos, un miembro de APDH tenía prevista la visita a nuestra ciudad hace una semana, pero por una enfermedad tuvo que cancelar unos días el viaje, momento en el que recibieron una comunicación de la Delegación del Gobierno en Ceuta en la que, según asegura Rosado, no les permitían la visita al Tarajal II.



“Después de explicarnos todo un ‘entramado’ legal, nos vienen a decir que nuestra presencia puede provocar altercados o avalanchas, por lo que podrían incluso ponernos una sanción”, comenta Rosado. Una respuesta no solamente inesperada sino, además, impropia de una institución dado el tono “amenazante” de la misma. Pero ello, no obstante, no hará desistir a los responsables de la APDH de su empeño por visitar nuestra ciudad y hacer el trabajo de campo previsto en su plan de acción, recalcó Rosado.