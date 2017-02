En el día de hoy se confía en la reanudación paulatina de los servicios marítimos en un escenario que no se había conocido desde hacía años, con cientos de personas bloqueadas a uno y otro lado del Estrecho

Colegios y los servicios de las fuerzas de seguridad quedaron mermados

El temporal de Levante, que presumiblemente dejará de evidenciarse de forma gradual en el día de hoy, hace historia. Y lo hace tras dejar al Passió Per Formentera casi tres días sin poder prestar servicio, ‘durmiendo’ en el puerto ceutí tras la última conexión cubierta el pasado domingo. Se había advertido de la crudeza del temporal, pero nada hacía sospechar que los efectos fueran los conocidos. Hoy está prevista la salida desde Ceuta a las 6.00 horas.



La falta de conexiones con la península espera ser subsanada a lo largo del día de hoy, tal y como confirmó en nota de prensa oficial el Comité de Emergencia del Puerto, lo que permitirá que las distintas navieras vayan recuperando los servicios a uno y otro lado del Estrecho. Escenarios ambos marcados por las consecuencias más negativas del temporal. Aquí, cientos de personas sin poder salir a la península; allá, funcionarios, clubes deportivos y profesionales de toda condición esperando regresar a la ciudad sin éxito. Ceuta, más que nunca, mostró esa cara que a nadie agrada, la de una ciudad aislada del resto por un fenómeno metereológico imposible de batir.



Las tremendas olas dejaban escenas teñidas de peligrosidad a lo largo de los distintos paseos marítimos y zonas cercanas a la costa. Olas de altura que invadían la carretera, que impedían la práctica de actividades deportivas, de la pesca, de la salida de barcos de recreo… Escenas para ser captadas con las cámaras pero escenas también temerarias. Se difundían mensajes en redes sociales para evitar actitudes imprudentes que pudieran tener consecuencias nefastas. Benítez, Benzú, la costa de Calamocarro o el mirador de la zona de Santa Catalina se convirtieron en puntos de pase obligado para aquellas familias que querían captar la fuerza del mar.



La crisis que tanto afecta al sector pesquero se veía recrudecida aún más en el bolsillo de quienes viven de la pesca. En la Cofradía de Pescadores, la flota permanecía amarrada. Desde finales de enero no han podido pescar, no hay mercancía. Ahora, en pleno temporal, no pueden salir de pesca por seguridad. José Galán, pescador, explicaba a las cámaras de FAROTV las pérdidas que arrastra el sector, derivadas de la falta de pescado pero, también, de temporales como el que ahora se vive, que obliga a mantenerse en tierra.



En la estación marítima no había movimiento. Los ceutíes se mantienen constantemente informados a través de las redes sociales. Saben que no había enlaces con la península por lo que no se registraban las escenas de antaño de personas durmiendo en la misma estación. No así en la zona previa al embarque. Decenas de caravanas llevan bloqueadas desde el domingo. Sus ocupantes, que venían de Marruecos, se quejaban del abandono sufrido, de la falta de información y de medios. Se veían obligados a dormir dentro de sus vehículos, con frío, sin recursos. Si dejan allí sus caravanas temen que sean ocupadas por indocumentados, que se apostaban en distintos puntos del puerto esperando la salida de algún barco. A ellos el temporal también les afecta porque les cierra las puertas para huir a la península.



Y a los taxistas. La parada del puerto está vacía. No hay servicio, no hay traslados al puerto… y si a esto se le añade el bloqueo ya tradicional de la frontera… la semana se convierte en negra para los profesionales del sector por la merma de las carreras.



En Algeciras quedaron muchos menores componentes de equipos deportivos que habían marchado a disputar campeonatos, pero también profesionales de todo tipo. Sanitarios, del ámbito educativo, incluso componentes de fuerzas de seguridad que obligó a que los compañeros en Ceuta tuvieran que suplir sus bajas para no dejar vacíos en los servicios.



¿Y mercancía? De momento los supermercados y las superficies no se quejaban. Aguantaban perfectamente un temporal que no se registraba en años, al menos por la perdurabilidad en el cierre portuario. El mercado tampoco mostraba falta de material. Las previsiones son buenas para las próximas horas, aunque apuntan a la llegada de otro temporal para el próximo lunes, aunque con menos fuerza del que ahora se está sufriendo.

PROTAGONISTAS

Atrapados en Ceuta y abandonados en el embarque

Los ocupantes de varias autocaravanas quedaron atrapados en la zona de embarque. Su idea era la de haber salido a la península el domingo, pero se toparon con la primera de las suspensiones de una jornada que aún no ha terminado. Denunciaban ante las cámaras de FAROTV la falta de atenciones y servicios, el frío que están pasando y el miedo a dejar sus vehículos por la inseguridad en la zona. Estas personas se encuentran de paso en nuestra ciudad y lo que menos esperaban era toparse con un Levante que ha truncado su trayectoria en carretera. Confían en que hoy puedan salir camino a la península y seguir así su ruta dejando atrás estas escenas que se han convertido en pesadilla.

EL DETALLE

Una opositora bloqueada formula una reclamación

El ámbito educativo no ha sido, ni mucho menos, el único afectado por las adversas condiciones climatológicas en el Estrecho. El Tribunal de la convocatoria para la provisión de una plaza de Psicólogo en la Ciudad ha recibido la reclamación formulada por una opositora que también se vio bloqueada en Algeciras desde el domingo y que, por lo tanto, no pudo presentarse al examen convocado por anteayer lunes.



Las bases del proceso selectivo establecen que decaerán en sus derechos quienes no compareciesen a los exámenes “salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal”.

INCIDENTE QUE PUDO TENER PEORES CONSECUENCIAS

El buque Independence, embargado y atracado en el puerto, pudo provocar un accidente al soltarse la amarra de proa

El Sindicato de Actividades Marítimas (SAME) vuelve a denunciar la situación que se vive en Ceuta con la existencia de un solo remolcador de la empresa Boluda que no está tripulado las 24 horas del día. Y la denuncia viene como consecuencia de un hecho que tuvo lugar en la tarde del lunes, alrededor de las 18.00 horas, cuando al buque Independence, que está atracado en la cara de Poniente del Muelle de España, se le soltó la amarra de proa y quedó al pairo, debido al fuerte temporal. Según el sindicato SAME, la suerte estuvo en que solo se soltó la amarra de popa, porque si se hubieran roto todos los amarres entonces hubiera causado grandes destrozos en al antiguo puerto deportivo. El Independence es un barco que no tiene tripulación y que está embargado por parte de sus antiguos trabajadores al no recibir sus honorarios por parte del armador. Según el sindicato SAME, en todos los puertos de España los servicios de remolcadores están privatizados, tripulados las 24 horas del día.

COLEGIOS E IES, SIN UNO DE CADA TRES MAESTROS

Los centros educativos, bajo mínimos con hasta un 30% de sus plantillas fuera

Entre un cuarto y un tercio de los más de 1.200 maestros y profesores que componen el cupo docente de Ceuta, más de 300 profesionales en términos absolutos, no acudieron ayer a los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y a los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) en los que están destinados tras haberse visto atrapados en la península por el fuerte temporal de Levante. La Dirección Provincial no cursó ayer ninguna instrucción específica para controlar individualmente la incorporación o no a sus puestos de los docentes, como sí se hace en jornadas de huelga, por ejemplo, y la gestión de las ausencias se hará conforme a los cauces habituales: los maestros y profesores deben dar explicaciones a los equipos directivos de sus centros y estos, a su vez, a final de mes, a la Inspección Educativa. En múltiples colegios e institutos se operó ayer, primera jornada lectiva después de que el lunes se pintase de rojo en el calendario académico este año, bajo mínimos, sin equipos directivos y con hasta más de 30 docentes por debajo de lo habitual, según el caso, aunque no se comunicó oficialmente la suspensión de clases en ningún centro, en algunos casos “gracias al esfuerzo y la disposición a colaborar de los presentes”, tal y como se hizo constar en notas internas. Las fuentes consultadas por este medio inscribieron la situación generada en una “causa de fuerza mayor” difícilmente imputable a unos profesionales “que no tienen la obligación de pasar los fines de semana en la ciudad y que se encontraron con la imposibilidad de viajar.