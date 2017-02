Debe obtener la aprobación final de una de las partes de su Manual de Operaciones y superar una auditoría

La posibilidad de viajar entre Ceuta y la península en helicóptero está cada vez más cerca. Sin embargo, Helity, la compañía que pretende volver a poner en funcionamiento los enlaces aéreos de nuestra ciudad con Algeciras y Málaga, aún debe dar dos últimos pasos. El primero está en manos del funcionario Principal de Operaciones que tiene a su cargo el expediente en AESA, agencia dependiente del Ministerio de Fomento, quien debe otorgar el Certificado de Operador Aéreo (AOC). Este documento es imprescindible para cualquier aerolínea antes de poder empezar a volar y sirve para acreditar que posee la capacidad profesional y de organización necesarias para garantizar que opera en unas condiciones seguras. Este trámite sólo está pendiente de que el funcionario Principal de Operaciones tenga suficiente disponibilidad de tiempo para poder evaluar esa última parte del Manual, emitir el dictamen técnico de aprobación correspondiente y posteriormente visitar las instalaciones de Ceuta, según fuentes de la aerolínea, que confían en que estos trámites puedan llevarse a cabo en los próximos días o en pocas semanas, puesto que el documento en cuestión se encuentra ya muy avanzado y, en el peor de los casos, sólo necesitaría algunas pequeñas modificaciones.



Para la auditoría posterior, varios funcionarios del departamento de Operaciones de AESA deben desplazarse a Ceuta con el fin de comprobar aspectos relacionados con la gestión documental, las instalaciones, personal y la implementación en general del sistema de gestión de la compañía. Son inspecciones similares a las que de manera periódica se someten todas las aerolíneas de las características de Helity, es decir, de transporte regular de pasajeros.

Otras gestiones avanzadas



Una vez que la aerolínea disponga del Certificado, la compañía deberá obtener la licencia de explotación para el inicio de las operaciones. Helity ya tiene solicitada esta licencia, pendiente de aportar el AOC, por lo que su concesión debería ser casi automática.



Al mismo tiempo, una vez que disponga de ese certificado, la aerolínea también podrá ya solicitar el autohandling (los servicios que Helity prestará en tierra a sus helicópteros, pasajeros, equipajes y carga). Se trata de una gestión que la compañía considera que no debería llevar más de una semana ya que su manual de gestión de autoasistencia lo tiene totalmente listo y comprobado. Como tampoco espera que sea necesaria una larga espera para firmar los correspondientes contratos de arrendamiento de oficinas, mostradores… con AENA (la sociedad estatal española que gestiona los aeropuertos y helipuertos de interés general para nuestro país). Estos contratos no se pueden llevar a efecto hasta que no se haya obtenido el Certificado, al igual que tampoco puede darse de alta como operador en el sistema SARA para la tramitación bonificaciones a residentes, hasta la presentación de ese Certificado.



Así mismo, será necesario tramitar con el aeropuerto de Málaga los slots (los espacios de tiempo para que el helicóptero pueda llevar a cabo las maniobras de aterrizaje y despegue).



Sin embargo, estas últimas gestiones no deberían consumir demasiado tiempo ni retrasar en exceso la puesta en funcionamiento de la compañía después de obtener el AOC. La tramitación del expediente ha sufrido un parón de aproximadamente un mes debido a la falta de disponibilidad del personal evaluador de AESA, que ha estado motivado por una sobrecarga de trabajo puntual en esa área del Ministerio de Fomento. Sin embargo, ahora, después de la última reunión de la compañía con los responsables de ese departamento, parece más cercana que nunca la reanudación de los enlaces aéreos entre Ceuta y la península. Con ese objetivo Helity ha adelantado otras gestiones, trámites y aprobaciones a la espera de la obtención del Certificado de Operador. La aerolínea ha avanzado la organización para el mantenimiento de la aeronavegabilidad, el programa de mantenimiento, las tareas de mantenimiento en el hangar que construido, la adquisición de herramientas y equipos, el plan de seguridad de compañía, la contratación del personal de vuelo y de tierra cualificado, la puesta en marcha de los depósitos de combustible y suministro, por primera vez en el helipuerto, seguros, avales, certificado de aeronavegabilidad, adquisición de vehículo especial de transporte para el aeropuerto de Málaga… Prácticamente, está todo lista a falta de dos últimos trámites con Fomento.

Dos vuelos diarios a Málaga y tres a Algeciras

Helity ha planificado empezar a operar inicialmente con dos rotaciones diarias a Málaga y tres a Algeciras una vez que concluyan los trámites pendientes con Fomento y que complete las demás gestiones con el resto de entes. Así, durante las primeras semanas, su helicóptero realizará cada día un total de diez viajes sumando ida y vuelta. En principio, uno de los vuelos al aeropuerto de Málaga se realizarían a primera hora de la mañana y el último por la noche. Esta primera etapa servirá a la compañía para ir ajustando las plantillas a su operación, con la previsión de incrementar en breve a tres las rotaciones con Málaga y seis con Algeciras, de modo que los viajeros puedan enlazar con otros medios de trans­porte una vez en la península.