Fomento no es muy partidario del cambio de estas losetas por otras distintas

La idea que mantiene la Consejería de Fomento es el realizar el desbastado de las losetas desde el Paseo del Revellín hasta el cruce de los Remedios, al menos una vez al año. Quien así se pronuncia es el consejero de Fomento, Néstor García, en el programa de La Voz del Faro de Cope Ceuta.



De manera muy clara quiso especificar que “una vez hecho el desbastado, las losetas no resbalan. Ello no quiere decir que cuando llueva alguien se pueda caer, pero ahí o en otro lugar de nuestra ciudad”. Entiende que el desbastado ha “sido una buena solución, pero también debemos tener en cuenta que a medida que se vaya desgastado el producto que le echaron no habrá más remedio que volver a realizar toda la operación”. Por supuesto, no hay una medida en el tiempo que asegure cuando comenzará a resbalar otra vez. Sin embargo, tengo muy claro que al menos una vez al año se realizarán los preparativos para la ejecución de este desbastado, junto con el ácido que se le echa”.



Por supuesto, en relación con la solución que apuntan algunos sobre que lo mejor sería el cambio de las losetas, vino a decir el consejero de Fomento que “nosotros estamos en manos de los técnicos, pero aparte del gasto que supondría un hecho de estas características no podemos olvidar del grave problemas que le causaría a los comercios desde el Revellín hasta los Remedios. Si fue por el desbastado y tuvimos que parar durante las navidades, imaginemos lo que es el levantar toda una calle y varios cientos de metros cuadrados”.

Quejas por un desbastado incompleto de las losas verdes en la calle Real

Las máquinas ya se han retirado. Los operarios que en las últimas semanas han estado trabajando en la calle Real, en el tramo final entre la calle Agustina de Aragón hasta la iglesia de los Remedios, ya se han marchado y al parecer el trabajo no parece haberse completado. Un vecino y lector de este periódico se quejó ayer de que la parte central de la calle, por la que circulan taxis, autobuses y particulares residentes en la zona, donde también hay las famosas losas verdes, no han sido desbastadas por estos trabajadores. Mientras que en el resto de la calle se han producido cortes al tráfico para hacer este trabajo en la parte central, en este tramo no ha sido así. De hecho, este hombre asegura que el pasado lunes una chica de unos 19 años resbaló a causa de la lluvia que había caído, apercibiéndose de que las losas de color verde y otras de color marrón continúan resbalando.