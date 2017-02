Las acusa de hacer bajas temerarias en los concursos para “salir luego corriendo y dejar a las subcontratas ceutíes sin cobrar”

Duro ataque “porque se está produciendo un efecto pernicioso”

El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha realizado un durísimo ataque contra las grandes empresas que vienen a nuestra ciudad para presentarse a los concursos de obras de la Ciudad Autónoma y que luego “se largan sin pagar a los empresarios de nuestra ciudad que han escogido como subcontratas”.



Esta reflexión la realizó el integrante del Ejecutivo de Vivas en la defensa de la interpelación que sobre Tragsa efectuó el portavoz de Caballas, Mohamed Alí. Dijo de manera muy clara que encargar trabajos a esta empresa pública no suponía, desde su punto de vista, un ataque al empresariado ceutí “porque ninguna suele competir con las que vienen a presentarse”. Acusa a estas grandes empresas de realizar bajas temerarias, incluso, por debajo del precio del mercado “para cargarse al empresario de nuestra ciudad”. Llegó a poner encima de la mesa que las citadas bajas temerarias incluso han llegado al 50% del valor de la licitación, realizada por supuesto por los técnicos municipales, “para luego salir corriendo y han debajo a las subcontratas de Ceuta sin cobrar”.



A continuación comentó que los técnicos hacen una valoración del coste de una obra o un suministro “y por supuesto no inflan los precios, sino que calculan en función o de acuerdo con los precios de mercado”. Además, especificó que no hay equivocación por parte de esos funcionarios de la Ciudad Autónoma, ya que se produce en concursos convocados por distintas Consejerías. “Estos funcionarios no se equivocan, no es verdad, lo que se está produciendo es un efecto pernicioso. Empresas que tienen una gran capacidad para aguantar cuentas de resultados porque tienen obras en muchas partes de España se pueden permitir el lujo de situarse y posicionarse en nuestra ciudad a base de cargarse a las pequeñas empresas de Ceuta. Luego, subcontratan a las empresas de Ceuta de un modo leonino y a veces ni las pagan”.



Estas explicaciones por parte del consejero que hasta ahora nunca había llegado tan lejos en sus afirmaciones en relación con este procedimiento utilizado, desde hace unos años a esta parte, por parte de la Ciudad Autónoma donde la valoracion más importante a la hora de una adjudicación es el precio, desde luego dejan sobre el tapete lo que está sucediendo en muchas ocasiones a la hora de la realización de infraestructuras en nuestra ciudad.



La defensa que realizó Mohamed Alí en función de la política que está ahora mismo en vigor donde prima el precio más bajo a la hora de adjudicar una obra, siempre que se pueda demostrar que existe capacidad por parte del adjudicatario para realizarla, es para el coordinador general de Caballas una fórmula que ha permitido ahorrar mucho dinero a las arcas públicas.



Y es que el enfrentamiento entre el equipo de Gobierno y Caballas está servido desde la decisión del Ejecutivo de entregar a Tragsa la realización de determinadas obras que son definidas como singulares y entre las que se encuentran la reforma de la zona centro como Gran Vía, Jáudenes y Plaza de Africa; la conversión del polideportivo Díaz Flor en un centro dedicado a los deportes acuáticos; la construcción de la Plaza Nicaragua, la edificación de los dos pasos elevados en Miramar y Arroquo Paneque, etc…



El mismo Mohamed Alí indicó que pueden existir muchos informes de abogados del Estado que defienden esta fórmula de utilizar a Tragsa a la hora de la ejecución de la obra pública, pero que también nunca un Juzgado se ha pronunciado sobre esta posibilidad, aunque también certificó que ha sido porque nadie hasta el momento se ha atrevido a llevar esta situación ante los tribunales de Justicia.

La denuncia es de Emilio Carreira



El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad efectuó esta denuncia en el transcurso del pleno que tuvo lugar el pasado martes y fue en la contestación realizada a una interpelación de Mohamed Alí, portavoz de Caballas, sobre la empresa Tragsa.

