La Ciudad ya cuenta con seis viviendas de esa promoción vacías y revisa al resto de adjudicatarios por si tienen otras en propiedad o ingresos muy altos

En el Hacho y calle Solís hay otras 5 para enajenar

La Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (EMVICESA) impulsará definitivamente durante los próximos meses si nada se tuerce la enajenación por sorteo entre los demandantes que cumplan los requisitos que establezca la Comisión Local de cuatro viviendas ubicadas en la calle Solís, una en la promoción del Monte Hacho y un mínimo de seis de la de Serrano Orive.



En el caso de esta última, compuesta por 45 casas, la sociedad pública mantiene abierto un proceso de “depuración” del cumplimiento de las condiciones por parte de sus actuales adjudicatarias en régimen de arrendamiento. Además de la media docena de viviendas que ya han quedado desocupadas, EMVICESA tiene abiertos varios expedientes más, aproximadamente quince, sobre inquilinos con otras casas en propiedad o ingresos superiores a los límites fijados, según han informado fuentes de la Comisión Local y han confirmado desde la empresa pública a ‘El Faro’.



En suma, si esa “depuración” termina con la exclusión de esos beneficiarios, la Ciudad Autónoma estaría en condiciones de ofertar, previsiblemente para venta por sorteo, cerca entre 20 y 30 viviendas públicas a la espera de que se concreten en la realidad los acuerdos con el Ministerio de Fomento para iniciar la construcción a corto o medio plazo de 90 nuevas en Loma Colmenar y otras 410 en un periodo de cuatro años.



La Comisión Local de la Vivienda abortó en julio del año pasado la primera propuesta concreta del Gobierno de Vivas para enajenar cuatro viviendas protegidas ubicadas en el número 2 de la calle Solís y otra “recuperada recientemente” de los bloques del Hacho.



El planteamiento del Ejecutivo local, que presumiblemente no variará mucho cuando se retome el proceso, pasaba por exigir a los aspirantes “los requisitos generales habituales”, esto es, “estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda con una antigüedad mínima de tres meses, tener nacionalidad española o residencia permanente, estar empadronados en Ceuta desde hace al menos cuatro años, carecer de vivienda, contar unos ingresos con entre 2 y 2,5 veces el IPREM [532,51 euros mensuales este año]”. En este caso particular los potenciales compradores debían ser familias con cuatro o más miembros” dado que las casas disponen de “tres o más dormitorios”.



La selección de los adjudicatarios se realizaría “mediante sorteo ante notario” y el pago de las casas a enajenar, “al contado”.



Las viviendas a vender quedaron valoradas entre 76.474,50 euros, la más barata, la de la promoción del Monte Hacho, y 88.054,97 en el caso de las más caras, con garaje, de Millán Astray.



Las otras dos se tasaron en cerca de 84.000 euros y en algo más de 86.500, respectivamente. Todos estos precios incluían el IPSI aplicable pero no los gastos derivados de la compraventa, que serían a cuenta del comprador de los inmuebles.



Entre las causas de exclusión estaba haber sido titulares o adjudicatarios de otra vivienda de protección pública y haberla enajenado o renunciado a ella o de una vivienda libre vendida durante los últimos doce meses. Igualmente se incluyeron como motivos de exclusión “ocupar una vivienda de protección pública sin tener título para ello” o “incurrir en falsedad u ocultación de la información facilitada”. El sorteo se celebraría ante notaria “sobre la lista definitiva de solicitantes admitidos” y serviría para elegir a cinco demandantes “según su orden de salida”. La participación en el sorteo no generaría, se dejó claro, “derecho alguno a efectos de la adjudicación”, ya que la propuesta se realizaría “tras la acreditación de la disponibilidad económica para el pago al contado”.

Ingresos, edad y precio, claves en las viviendas de alquiler juvenil

El Gobierno de Ceuta suspendió en octubre su plan para promover una modificación del Acuerdo Plenario adoptado el 21 de febrero de 2005 con el objetivo de dejar sin efecto el requisito establecido de destinar las 45 viviendas protegidas (VP) de Serrano Orive a “jóvenes menores de 35 años”. De esta forma, se buscaba “no limitar el acceso de los actuales arrendatarios a la compraventa” siempre cumpliesen los requisitos fijados en 2013 en una Resolución de cambio de régimen de cesión. La oposición ha apostado por mantener esa promoción de alquiler para jóvenes o, como mínimo, “depurar” a fondo la situación de sus actuales inquilinos. C’s tildó de “ridículos” los precios de venta, entre 52.700 y 76.300 euros.

Los garajes del Hacho, propiedad sin aprovechar

EMVICESA ha avanzado durante los últimos años en la gestión del patrimonio inmobiliario público. En 2014 no obtenía hace dos años ningún ingreso por más de 80 propiedades: 17 viviendas, 34 garajes y 32 locales por los que la empresa no facturaba ni un solo euro y por los que, calculaban los técnicos, podría obtener cuantiosos ingresos. En algo más de un millón de euros se valoraban las 17 viviendas mencionadas de las promociones de República Argentina I (2), el Monte Hacho (3), Millán Astray (4) y González de la Vega (8). En los dos últimos casos se trataba de viviendas “cedidas por la Ciudad” o “cerradas desde 2012 con el consiguiente riesgo de ocupación ilegal”. A la promoción del Monte Hacho correspondían también los 34 aparcamientos por los que la sociedad municipal no obtenía ningún rendimiento y con los que nada se avanzado, la mayoría de los 46 construidos. La Administración local sí tenía alquilados, sin embargo, trece garajes de la promoción especial para la Tercera Edad y dos con contrato de venta de Miramar. Finalmente, otros 32 trasteros tampoco daban ningún ingreso a las arcas municipales.