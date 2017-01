Nuestra ciudad volvió ayer a amanecer en medio de un operativo antiterrorista. La Guardia Civil detuvo a dos personas, que fueron trasladadas a Madrid, a mediodía, mientras el resto de agentes implicados en la operación continuaban con las pesquisas. Se trata del resultado satisfactorio tras meses de investigación, que no concluyen ahora, sino que proseguirán. Se trata de un logro para la sociedad española, pues son muchos los esfuerzos y el trabajo que se está desarrollando para evitar que España sufra nuevamente la lacra del terrorismo. Una amenaza global, cabe recordar, en la que están implicados todos. Es por ello que hay que reconocer el trabajo de nuestras Fuerzas de Seguridad y, especialmente, en los servicios de información que ya sea desde Madrid como en Ceuta trabajan incansablemente para detener a los presuntos terroristas que en demasiados países del mundo, y del que Europa no es ajena, pretenden romper la convivencia y sembrar el terror. Además, los concienzudos agentes de la Guardia Civil no cesaron ayer en su empeño y finalmente hallaron un zulo en el que se ocultaban diversas armas muy cerca de la vivienda donde había residido uno de los arrestados. Ahora solo queda esperar a que la investigación continúe y la Justicia sea la que actúe. La que valore y juzgue a los ayer detenidos, mientras nuestros investigadores no bajan la guardia.