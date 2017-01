Desde la sección local del sindicato CSIF se estima positivo que por fin haya sido el propio presidente el que haya aclarado el importe total de su nómina anual. “Aunque la cuantía a la que asciende dicha nómina no nos parece apropiada sabiendo que además ha incrementado en 22 los cargos públicos en las últimas elecciones en 2015, la abrumante deuda que ronda los 200 millones de euros y la tremenda opacidad que este gobierno acostumbra tener con todos los estamentos posibles y menos aún, que le parezca normal su sueldo y le comparen sin ruborizarse con los Presidentes de Madrid, Cataluña y Euskadi que tienen una población entre 2 y 7,5 mill de habitantes”.



Coinciden totalmente con el presidente cuando ha aclarado sus cuantías de nóminas anuales que “es bueno que se sepa” así que, desde esta central sindical le “exigimos que proceda de la misma manera con todos los cargos públicos, eventuales y empelados públicos y de publicidad a todas y cada una de las nóminas que provienen de los presupuestos públicos y por ende, de los impuestos de los ciudadanos”. Quieren la publicidad de las nóminas especificando la cuantía que percibe cada uno por cada complemento y es una obligación que además permite la Agencia de Protección de Datos con la única excepción que en el caso de los empleados públicos no se publiquen con nombres, apellidos y DNI, si no únicamente, plaza, puesto y destino. Asimismo, desde esta central sindical le “comunicamos que en el caso de que usted no promueva de oficio la publicación de todas y cada una de las nóminas como se venía realizando hasta 2011, seremos nosotros los que utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para poder conseguirlo”.