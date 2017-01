El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, ha dado el primer paso para ir intentando paliar el déficit de agentes tanto del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en nuestra ciudad. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Dirección General un concurso para cubrir diez vacantes de agentes de la escala básica. Por supuesto, no es lo que se necesita, pero, al menos, algo se paliará con la llegada de estos nuevos miembros a la plantilla de la Jefatura Superior de Policía. Desde hace tiempo se viene hablando desde la Ciudad Autónoma con el Ministerio del Interior para que se busquen fórmulas, aunque sean imaginativas, para que Ceuta, con unas peculiaridades muy especiales, no continue en esta situación de desestructuración de unas plantillas durante los últimos años, por supuesto, al igual que ha sucedido en toda España, pero en algunos lugares se deberá poner más interés que en otros para, por lo menos, poner los parches, mientras que no haya otra posibilidad. Es un paso, pequeño, pero un paso. Sabemos las dificultades que hay a nivel nacional, pero la propia situación de Ceuta hace que deba ser una prioridad en materia de Interior para el Gobierno de Mariano Rajoy. Las autoridades ceutíes no deben cejar en el empeño hasta llegar unas cifras que al menos puedan ser aceptables, dentro del déficit.