La situación de los menores extranjeros no acompañados y las devoluciones en caliente serán asuntos a abordar

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, visitará nuestra ciudad durante el mes de enero, según ha podido conocer esta redacción. En su desplazamiento será recibida tanto por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas como por el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull.



Dos de los asuntos que Becerril abordará en este viaje será por un lado la cuestión de los menores extranjeros no acompañados, que ya estuvo abordando recientemente con el presidente de la Ciudad en un acto en el que ambos concidieron en Madrid y por otro el temas ya conocido de las devoluciones en caliente.



El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, mantuvo una charla informal con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para exponerle la situación que se registra en Ceuta con los MENA. Ya son 180 y se quiere buscar alternativas ya que la ciudad no puede soportar económicamente esta presión.



El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, que fue el que dio a conover este encuentro, destacó que tan solo se ha expuesto el problema para que la Defensora tenga conocimiento a la hora de ir trabajando en posibles alternativas.



“La Ciudad no puede soportar la presión, incluso económicamente, porque no sabemos a dónde puede llegar esto”, ha expuesto Hachuel, recordando que en el caso de Melilla ya son 500 los niños que hay, tanto MENA como los que no están controlados por la Ciudad.



Hachuel recordó que siendo un problema europeo, los niños que entran en Ceuta “son nuestros” y “deben estar protegidos” pero hay que buscar alternativas porque la Ciudad tampoco puede quedar “mermada económicamente”. La charla con Becerril se mantuvo en Madrid con motivo de la apertura solemne de la legislatura.



Y luego, nos encontramos con el temas de las devoluciones en caliente que también ha provocado alguna petición de informe por parte de esta alta institución del Estado. Y más en unos momentos, donde este asunto se encuentra nuevamente de actualidad, con motivo de la devolución a Marruecos de unos cien inmigrantes que se encaramaron a la valle el día 1 de enero, cuando un grupo superior a los mil subsaharianos intentaron penetrar en nuestra ciudad.



Licenciada en Filosofía y Letras, especializada en filología inglesa, por la Universidad de Madrid, que completó con unos años en la Universidad de Columbia. Fue profesora en la Universidad de Sevilla. Fundó en Sevilla la revista de información andaluza La Ilustración Regional, de la que fue consejera delegada. En 1974, ingresó en la Federación de Partidos Demócratas y Liberales, integrándose después en el Partido Demócrata de Andalucía que posteriormente se integró en la Unión de Centro Democrático. Fue elegida Diputada en las elecciones generales de 1977 y en la primera legislatura por la UCD. En la cuarta, quinta y sexta legislaturas fue elegida diputada en las filas del Partido Popular. Formó parte de la ponencia encargada de redactar el Estatuto de Autonomía de Andalucía.



Fue alcaldesa de Sevilla desde 1995 a 1999. En 2004 fue elegida senadora por la provincia de Sevilla y en 2008, diputada por la Circunscripción electoral de Sevilla.



El 29 de junio de 2012 fue designada para el cargo de Defensor del Pueblo de España, siendo la primera mujer elegida para ocupar este puesto.

Primera mujer ministra en la Transición

Soledad Becerril fue la primera mujer ministra tras la restauración de la democracia en el año 1977. Fue el presidente del Gobierno de entonces, Leopoldo Calvo Sotelo, la que la nombró ministra de Cultura en una de las últimas reestructuraciones de su gabinete. Permaneció un año en el cargo, desde finales de 1981 hasa que se produjo la victoria de Felipe González en octubre del año 1982. Se retiró de la política por unos años, tras la debacle de la UCD, hasta que volvió con José María Aznar, cuando el mismo se hizo cargo de la dirección nacional de esta formación política.