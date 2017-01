Hace unos días el sindicato de prisiones, Acaip, denunciaba la descarga junto a uno de los módulos residenciales del centro penitenciario, de un “regalo envenenado en forma de descomunal cargamento de estiércol” del que decían podría ocasionar serios problemas a la salud pública y que ya había provocado las primeros problemas entre algunos trabajadores e internos entre los que había suscitado episodios de náuseas y vómitos. Un hecho del que este medio se hacía eco en su edición de ayer, justo cuando se previo aviso se decidió retirar todo el vertido de la prisión. “Mucho nos tememos que sino se hubiese publicado seguiríamos aquí con la mierda”, comentan fuentes sindicales desde el centro penitenciario.

A primera hora de la mañana un 4×4 se dispuso a retirar en tres tandas la escombrera de estiércol que había sido depositada en la víspera del día de Reyes. Las fuentes de prisión declaran que no tienen conocimiento del nuevo paradero al que ha ido a parar al estiércol: “creemos que lo llevan hacia la prisión nueva pero no tenemos constancia”, comentan. No obstante consideran este un hecho un “delito contra la salud pública” y declaran que lo estudiarán junto con el gabinete jurídico del centro para ponerlo en conocimiento de la fiscalía y que se tomen “las medidas pertinentes”.