Varios ceutíes se preguntan dónde cayeron los dos mil kilos de golosinas que no llegaron ni a la Plaza de los Reyes

Momentos después de que finalizara la Gran Cabalgata de los Reyes Magos en Ceuta muchos ciudadanos no quedaron del todo contentos con el resultado del desfile por las calles del Centro. La falta de caramelos se acusó al poco de iniciarse el recorrido por las calles del Centro por la tarde, e incluso la comitiva ya no tenía golosinas que ofrecer a los ceutíes a su paso por la plaza de los Reyes. Esa fue una de las quejas más recurrentes que nuestros lectores nos comunicaron a través de las redes sociales del Grupo El Faro. Además, estos mismos ciudadanos expresaron sus quejas sobre la ‘autenticidad’ del Rey Baltasar que, efectivamente, iba pintado. “Mamá (Baltasar) es de mentira”, aseguran nuestros lectores que se escuchó en la Cabalgata. “Da coraje que jueguen así con las ilusiones de los más pequeños”, comentaba otro lector en alusión a que los Reyes Magos elegidos este año no prestaran la simpatía que los niños ceutíes esperaban de Sus Majestades en algunos momentos del desfile. Tampoco parece que triunfó el diseño de las carrozas, pues algunas de ellas, no hacían alusión directa a la tradición cristiana de los Reyes Magos en su visita al Portal de Belén para adorar al niño Jesús. De hecho, algunos lectores expresaron su enfado pues la Cabalgata más parecía para la época de Carnaval que para el motivo de la celebración de ayer. Además de la falta de caramelos, un Baltasar pintado y que no dio el pego, y unas carrozas un tanto anacrónicas, los ceutíes que dejaron sus comentarios en nuestros perfiles de las redes sociales mostraron también su descontento con el hecho de que muchos ciudadanos que siguieron la comitiva quisieran acaparar todos los caramelos que caían, cuando caían. De hecho, los paraguas dados la vuelta fueron los protagonistas, al menos, en la cabalgata que transcurrió por las calles de Hadú y también se pudieron ver en el centro. Una ‘herraienta’ inusual no para evitar que los caramelos cayeran sobre las cabezas sino al contrario recoger así el máximo número de golosinas lanzadas desde las carrozas. El aprobado para… El sobresaliente de la Gran Cabalgata fue a parar a las bailarinas de las academias de baile participantes. Nuestros lectores reconocieron el esfuerzo y buen trabajo hecho por todas ellas para amenizar la Gran Cabalgata, aunque en ocasiones la música apenas era audible para que siguieran el compás. Aún así nuestros lectores dieron la mejor nota a las academias de baile por su buen hacer, calidad y profesionalidad en una Cabalgata que para nuestros lectores ha traído más decepciones que alegrías.