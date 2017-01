Los tres presidentes vecinales que se reunieron el viernes con la Ciudad logran un nuevo plazo y presionarán a la FPAV

Los presidentes de las tres asociaciones de vecinos que están negociando con el Ayuntamiento en relación con las subvenciones para las barriadas del pasado año y que no se han cobrado, mantuvieron en la jornada de ayer una reunión con la Intervención de la Ciudad con el objetivo de lograr un tiempo extra para obligar a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos a que presente toda la documentación pertinente. Pues bien, después de esta reunión con la Intervención han logrado esta demora, ya que, de otra manera, los perjuicios para las distintas asociaciones de vecinos eran muy importante. Esos perjuicios consistían, por un lado no contar con el dinero comprometido del año 2016, tener que devolver algunos parte de la subvención de 2015 y, por último, la posibilidad de sufrir un castigo y no poder congeniar con la Ciudad Autónoma.



Los presidentes de Enquicia, Miramar Alto y Manzanera en un comunicado han señalado que “hemos conseguido la posibilidad de un pequeño aplazamiento para subsanar las posibles deficiencias que tendrá que hacerlo la Federación como firmante del convenio en un breve plazo de tiempo”.



Estos tres presidentes se comprometen a fiscalizar y presionar a la Federación para que cumpla este último requerimiento en el plazo establecido “y podamos cobrar tarde, pero cobrar”. Además se preguntan si es necesario tener que denunciar públicamente “la desidia de la Federación para solucionar situaciones que nunca jamás se habían suscitado y que además perjudican al funcionamiento del movimiento vecinal”. Entienden que “ha llegado el momento de intentar una unidad de acción, para reivindicar y promover actuaciones concretas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”.



Vuelven a insistir en que el pasado viernes mantuvieron una reunión con la Ciudad en la que se les informa de la documentación correspondiente donde las deficiencias detectadas en los justificantes no han sido subsanados, “a pesar del tiempo transcurrido y habérsele requerido por escrito en varias ocasiones a la Federación y además que el día 14 de diciembre habían recibido los proyectos remitidos para las subvenciones de 2016, por lo que se corría el riesgo de no cobrar ninguna asociación la citada subvención”.



Los presidentes informaron al Ayuntamiento de que iban a reivindicar el cobro, al no ser las asociaciones las responsables de la situación, “ya que el tiempo transcurrido era más que suficiente para que la Federación hubiese realizado las gestiones oportunas, mostrando la misma premura que en el cobro de las subvenciones de la propia Federación”. t



En ese mismo escrito, los tres presidentes de barriadas realizan una especia de consejo indicando que “hay que tener en cuenta que al movimiento vecinal se viene a trabajar de forma altruista, para servicio, no a servirse de él. Y que pensamientos diferentes devaluan los pilares básicos del movimiento vecinal, como son la transparencia, la participación y la democracia”.

Moreno detrás de los tres presidentes

En el mismo comunicado que han enviado a los medios de comunicación dejan muy claro que por la mañana del lunes estuvieron reunidos con la Intervención de la Ciudad y que resulta que cuando estos presidentes de las asociaciones de vecinos salían de los despachos del Ceuta Center se encontraron con que el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Juan Moreno, acudía “para intentar solucionar el entuerto. Ahora, después de diez meses y que tres presidentes hayan denunciado públicamente toda esta situación que se ha producido”.