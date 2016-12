La demandante ha esperado un año desde la sentencia por fallos en el proceso de digitalización

Después de un largo periodo de lucha en los tribunales, finalmente se ha ejecutado la sentencia por la cual se ha retirado la verja que bloqueaba el paso en la calle Mustafa Mizzian, concretamente en la zona trasera de la calle Teniente Coronel Gautier que conduce a los pisos de Galo, junto a la Plaza Nicaragua.



Tal y como ya publicó este medio en septiembre, la afectada, C.F. de 77 años, tiene dos garajes en propiedad en la barriada de San José, en la calle anteriormente mencionada. Sin embargo, desde 2013 no podía hacer uso de ellos debido a que un particular cortó la vía pública con un vallado. Ya en su día la demandante aseguró que esta situación no la vivían otros particulares, quienes sí podían acceder al garaje bien con el permiso de la persona que cortó el paso o porque disponían de llaves de la cancela.



En diciembre de 2015 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 le dio la razón después de inadmitir el recurso del demandado. La Audiencia Provincial Sección nº 6 de Ceuta falló a su favor y desestimó el recurso de apelación. No obstante, y a pesar de haber ganado en primera y segunda instancia, la demandante ha tardado un año en hacer uso de su propiedad.



La lentitud de la Justicia llevaba a esta vecina a anunciar, hace unos meses, su intención de adoptar medidas más radicales, como ponerse en huelga de hambre o encadenarse a la puerta. Según informaba El Faro a principio de este mes, el retraso en la ejecución de la sentencia se debió a incidencias de gravedad en el proceso de digitalización de la Justicia. El error radica en la denominada cuenta técnica, es decir, el acto por el cual el letrado de la Administración de Justicia que corresponda tiene que poner en conocimiento del juez la situación de un procedimiento concreto. Los jueces reciben esa notificación mediante un correo electrónico con un número de expediente sin especificar de qué se trata. Este mensaje adjunta un enlace sobre el que el usuario del programa tiene que hacer clic para abrir el documento en cuestión. Sin embargo, en multitud de ocasiones, el mismo redirige a una pantalla de error al estar el vínculo inoperativo y hace que este trámite se antoje deficiente. Esas ejecuciones desaparecen del ordenador del titular del Juzgado hasta que vuelve a ser puesto a su disposición.



A partir de este momento, el togado solo puede devolver el expediente e informar al Servicio Común de Ejecución sobre la incidencia. En este caso, sólo puede requerir la dación de cuenta por otro canal de comunicación. Por tanto, si los jueces no tienen el expediente a su disposición al objeto de su resolución, como ocurrió en el caso de C.F, les resultará imposible acatar este cometido ya que desconocen el volumen de gestiones a cargo del letrado además de estar fuera de sus competencias perseguir los expedientes para su cumplimiento.



Ahora, para C.F. ya ha terminado esta pesadilla.