Terminado el gran debate plenario de los Presupuestos y con un agónico 2016 que nos deja en pocas horas, cabría hoy más que nunca la apertura de una reflexión entre la clase política sobre el calado de sus discursos y mensajes. Los debates plenarios marchan por otros caminos bastante alejados de las preocupaciones e intereses de los ciudadanos. Habrá que buscar la razón de esa bifurcación, encontrar respuestas al desapego, a la no consideración hacia una clase política que acostumbra a aprobar lo que luego no cumple. ¿Cuántos acuerdos plenarios se han materializado en acciones?, ¿cuántas propuestas se han llevado a pleno una y otra vez, siendo aprobadas, pero no desarrolladas? Las sesiones plenarias que deberían ser relevantes, deberían interesar al ciudadano solo son objeto de trato periodístico y son cada vez menos los que sienten algún tipo de identificación con los mensajes que se trasladan.



Esto es un problema, un problema grave. Si no interesa a la clase política, si es incapaz de detectarlo y entenderlo, entonces el problema es mucho mayor. De lo que se habla entre quienes están para representarnos poco es lo que cala en la ciudadanía, ¿han probado a hacer una encuesta horas después de un pleno?, ¿han preguntado en la calle el interés que tienen por saber lo que sus representantes debaten?, ¿han palpado la existencia de apego a la clase política? El deterioro es cada vez mayor y esto resulta grave para una ciudad que ya de por sí va acumulando problemas de envergadura a los que no se da solución.



Y en esto sí que no voy a buscar comparativas, porque hacerlo es solo una demostración de cobardía. Nos debe interesar lo que sucede en Ceuta y cómo resolverlo, no extrapolar estas circunstancias a lo que pase o suceda en otras ciudades. De los plenos de antes a lo que ahora se llama pleno ha llovido mucho, demasiado, sin que los que tienen la capacidad de hacerlo sean capaces de trasladar al ciudadano la importancia que se le debía presuponer a estos foros.



Un pleno presupuestario, en el que se debaten las partidas, las inversiones, el futuro inmediato de nuestra ciudad no debe quedar supeditado al interés de unos pocos, a los círculos que tenemos que movernos en su entorno. Esto es lo que hoy, desgraciadamente, sucede. Es cosa de los que están en esa bancada solucionarlo.