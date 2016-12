Aceptaron varias enmiendas y alegaciones a los presupuestos que entran ahora en vigor

El Gobierno ha aprobado este jueves en solitario definitivamente y con los votos en contra de los diputados de todos los grupos de la oposición el Presupuesto de la Ciudad para 2017, que contempla un total equilibrado de 291,8 millones de euros de ingresos y gastos. “Prudencia, eficacia y eficiencia” son los principios que inspiran, según el PP, el documento, con el que se prioriza mantener el nivel de los servicios públicos y el empleo y al que se han introducido más de medio centenar de cambios tras el trámite de alegaciones.



En concreto, se ha acordado ampliar las subvenciones a la Asociación Estudios y Conservación Animales Marinos (6.000 euros), a la Sociedad de Cazadores, Pescadores y Silvestristas (6.245), a la Sociedad de Estudios Ornitológicos (SEO, 3.000), a la Fundación Estación Biología Marina de Ceuta (35.000), a Cáritas Diocesana (50.000), a la Asociación Ceutí Antisida El Rumor (1.000), a PROI Ceuta (31.202,6) y a distintas entidades deportivas.



La partida de reposición y mejora del pavimento ha aumentado en 310.000 euros y la destinada a mejora de la accesibilidad, en 175.000.



En el capítulo de partidas de nueva creación se encuentran las dedicadas a subvenciones a la Comunidad Islámica (104.000 euros) y para la celebración de la Musal-la (6.000). La Federación de Caza recibirá 3.500 e Industria dispondrá de 40.000 para la adquisición de vehículos eléctricos. La Asociación Asperger también tendrá subvención (33.000 euros), como el Colegio de Agentes de Aduanas (100.000).

Apartados



En la Plaza Nicaragua se invertirán 500.000 euros para su primera fase de adecentamiento, después de que se haya adquirido la misma por parte de la Ciudad Autónoma, después de muchos años intentándolo y a la habilitación de parte del edificio anexo se dedicarán 198.000 a través de un acuerdo con la Universidad de Granada. Las “obras de adecentamiento de la zona fronteriza” quedan dotadas con 80.000 euros.



Además, se ha creado una partida para financiar un Convenio con la Federación de Fútbol para el mantenimiento de pistas deportivas (140.000 euros) a través del ICD, que incrementarán en 10.000, 3.000 y 10.000 euros las subvenciones a ‘Los Delfines’, la Asociación de Natación en Aguas Abierts y la Federación de Triatlón, respectivamente.



Uno de los aspectos sobre los que también se ha hablado mucho en la sesión plenaria que tuvo lugar en la jornada de ayer fueron las quejas de los partidos de la oposición, en cuanto a que el Gobierno no había tenido ningún interés en llegar a consensuar las alegaciones presentadas por estas formaciones e incorporarlas a las cuentas públicas. De esta maneras, les echaban en cara, desde luego, que no cumplieron con la promesa que realizaron durante el primer debate plenaria en el que insistieron desde la bancada popular, en este caso, la misma consejera de Hacienda, Susana Román, de que tenían las puertas abiertas. La contestación a este punto por parte de la consejera se ciño en que habían mantenido varias reuniones, pero que ellos siempre habían defendido que contarían con las alegaciones y enmiendas que fueran en la línea política del PP, circunstancia que no se había dado, pero que, de todas maneras, habían añadido determinadas enmiendas de los partidos de la oposición.