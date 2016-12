El presidente Vivas considera que su equipo de Gobierno puede sentirse “razonablemente satisfecho” con el trabajo realizado en 2016. “Eso sí, reconociendo que la sociedad ceutí tiene en el paro su principal problema”, advierte

El presidente Juan Vivas considera que existen razones para afrontar con más optimismo 2017 que cuando hace un año nos preparábamos para estrenar 2016. Basa sus pronósticos tanto en el hecho de que hayamos dejado atrás la incertidumbre política de un Gobierno en funciones como en la percepción generalizada de que la crisis empieza a ser un asunto del pasado. Sin embargo, las consecuencias de ese duro periodo económico persisten en nuestra ciudad con una elevada cifra de parados. De hecho, el desempleo sigue siendo su principal preocupación y del conjunto de los ceutíes.

– Se acerca el fin de año y llega momento de hacer balance de 2016. ¿Se siente satisfecho con la labor realizada por el Gobierno ceutí en este último año?



– En esto de la política, en el servicio a los demás, la satisfacción plena creo que no puede existir nunca. Nadie que esté en una gestión pública en Ceuta puede sentirse satisfecho si termina un año con las cifras de paro que nosotros tenemos. Pero uno tiene que hacer el balance analizando las realizaciones, el esfuerzo y las limitaciones. Si conjugamos todo eso, creo que el balance es razonablemente positivo. El esfuerzo que iniciamos en 2012 ha conducido a una situación económica de solvencia. Estamos resolviendo cosas que parecía que no iban a tener nunca solución. Me estoy refiriendo a las obras de la Estación del Ferrocarril, al agujero urbanístico (por llamarlo de alguna manera) de la Plaza de Nicaragua en Hadú, o a la Escuela Hípica, por citar algunas. El ritmo inversor empieza a tomar pulso. Hay en curso obras importantes y de cara a las inversiones del próximo ejercicio el panorama es esperanzador. El Gobierno de la nación ha despejado la incógnita de la situación de provisionalidad. Y nada más empezar, ya ha subrayado que Ceuta es una de las prioridades para esta legislatura. También tenemos planes para que los servicios mejoren sustancialmente, nuevos niveles de dotaciones y equipamientos. Por lo tanto, sin lanzar las campanas al vuelo, creo que sí podemos sentirnos satisfechos razonablemente del trabajo realizado, ilusionados y esperanzados. Eso sí, reconociendo que la sociedad ceutí tiene en el paro su principal problema.



– Si tuviera que destacar un hecho por el que 2016 ha merecido la pena, ¿cuál señalaría?



– Un hecho es muy difícil destacar, pero teniendo en cuenta que Ceuta en gran medida depende de la solidaridad del resto de los españoles a través de las políticas que emprende el Gobierno de la nación, creo es que haber superado esa situación de incertidumbre política que afectaba al conjunto de la nación y de manera muy particular a Ceuta por la razón de ese plus añadido que hay que exigirle y que estamos legitimados de exigir al Gobierno de la nación.

– ¿Qué proyectos o propósitos que como máximo responsable político de Ceuta se hizo para 2016 siguen en la cartera?



– Se ha quedado alguno pendiente, pero espero que en el 2017 volvamos a insistir en la apuesta. Parte de ellos están recogidos en ese ámbito que le decía de la reactivación del ritmo inversor de la Ciudad. Espero que el próximo año ese incremento notable de la oferta en infraestructuras educativas, que creo que es una clave fundamental para nuestra ciudad, vaya a tener una concreción. A nosotros la labor que nos toca es la de poner el suelo y facilitar las cosas. Me consta que existe la intención por parte del Ministerio de Educación. Creo que tenemos que ver iniciada la nacional 352, que, pienso, es el ejemplo más significativo de que empieza a tener cuerpo y contenido esa aspiración de adecuar la frontera al nivel de exigencia que requiere una infraestructura estratégica para Ceuta, para España y para Europa. Espero que el Plan de Barriadas tenga la concreción que le estamos dando gracias al esfuerzo de muchos técnicos que ya tienen muy avanzados los proyectos. Estoy convencido de que de enero a mayo se adjudicarán todos los proyectos que abarcarán todas las barriadas de Ceuta. Y espero que se concrete nuestra pista de atletismo, de una vez por todas. Eso se lo pedimos todos los años a los Reyes y todos los años no nos atienden. Algo habremos hecho mal cuando no nos atienden con esa aspiración. Espero que en 2017 podamos concretarla. Se lo dije a la ministra de Defensa y mostró muchísimo interés en satisfacer esto porque creemos que la educación y el deporte, de una manera complementaria, son unas herramientas fundamentales para la formación del individuo y para el progreso de la sociedad.

– ¿Qué podemos esperar del problema de la frontera en 2017?



– Es un tema exige un análisis sopesado y sereno. No significa confundir esto con la pasividad, que no es nada recomendable. No existe tal pasividad. Me consta que para el Gobierno de la nación éste es un asunto de la máxima prioridad. Y para el Gobierno de la ciudad, en la medida de sus posibilidades, también, tanto desde el punto de vista de lo que puede hacer como desde el punto de vista de lo que puede pedir, solicitar, tratar de influir… Cosa que hacemos de una manera reiterada. Me consta que para la Delegación del Gobierno éste es un asunto fundamental. Es evidente que en los últimos años se ha producido un incremento muy importante de la presión de la frontera, que a su vez ha tenido unas consecuencias también notables en las tensiones que se derivan de esa presión, sea en el ámbito de la circulación en sus aledaños, con situaciones de verdadero colapso, sea en los ámbitos de los servicios que más directamente se ven afectados por el trasiego fronterizo.



La presión de la frontera va directamente relacionada con la evolución demográfica de las localidades del vecino país próximas a Ceuta. No sé situarlo en el tiempo, pero lo cierto es que Castillejos ha pasado de 15.000 a 100.000 habitantes. Y Tetuán de 300.000 a un millón de habitantes. Eso inevitablemente se traduce en una mayor presión sobre Ceuta. Hay que responder y los planes están hechos. Antes hablábamos de la nacional 352. Las obras en su primer tramo ya están adjudicadas. Y espero que continúen esas obras. También espero que se defina el proyecto de remodelación integral de la frontera en cuanto a sus instalaciones, que se implante la frontera inteligente, que se doten de los medios personales necesarios para que el paso fronterizo, sin perjuicio de la seguridad, sea suficientemente ágil. Y también que se lleven a cabo las relaciones de contacto permanente con las autoridades del país vecino para que todos colaboremos en que el tránsito sea fluido. La ciudad, por su parte, también va a llevar a cabo actuaciones en el ámbito de la Policía Local, en el ámbito de los servicios medioambientales, en el ámbito tributario para que ésta sea una infraestructura estratégica que cuente con los medios adecuados para cumplir con esa función tan importante desde el punto de vista de la seguridad, de la contención de la inmigración, de la acogida y de las buenas relaciones con Marruecos. Para Ceuta es una oportunidad desde el punto de vista del desarrollo económico y de la creación de empleo. Frontera, asunto vital. Empleo, asunto vital.

– Un asunto vital y también de preocupación para los ceutíes es un problema surgido en la segunda mitad del año con la sensación de inseguridad ciudadana.



– Creo que todos tenemos que estar implicados en este asunto y creo que cada uno en la parte que le corresponda. Entiendo que la reacción que han tenido los ciudadanos merece el mayor de los respetos. La concentración que hemos vivido recientemente fue una concentración cívica. Por lo que he visto, oído y leído, no percibí que la manifestación fuera en contra de nadie, que se criticara directamente a nadie. Se manifestaba el deseo de una ciudad más segura. Ese deseo lo comparte la Delegación del Gobierno y la Ciudad. Yo no conozco a ninguna persona más ocupada e implicada en el tema de la seguridad que el delegado del Gobierno. Es una persona de Ceuta, quiere a su tierra, está preparado, está formado, dedica las 24 horas del día a este asunto; y creo que no exagero. También hay que reconocer el magnífico trabajo que hacen nuestros policías. Pero también hay que reconocer, porque es un hecho cierto, que hay una preocupación en la ciudadanía y que debemos ser sensibles a esa preocupación. Lo vamos a ser. Ya estamos trabajando, no lo hemos dejado de hacer nunca, pero ahora con más intensidad.



Que los ceutíes nos sintamos seguros es una cuestión fundamental para el porvenir de Ceuta. Creo que el conjunto de la ciudadanía y los medios de comunicación también tenemos que tener la necesaria responsabilidad para analizar este asunto con eso, con mucha responsabilidad, porque es un asunto de muchísima transcendencia.

– ¿Qué imagen le gustaría que le viniera a la cabeza a una persona al escuchar la palabra Ceuta y no tiene un conocimiento directo de la realidad de la ciudad?



– Ceuta ha estado tradicionalmente afectada de modo negativo por los tópicos. Cuando salimos en los titulares de los medios de comunicación nacionales, salimos por algún tema que la mayor parte de las veces tiene que ver con la frontera, con la valla o con cuestiones de esta índole. El mapa nos sitúa en África, donde estamos y nos sentimos orgullosos. Nuestra patrona es la Virgen de África. Pero Ceuta es esencialmente España y por ser España, Europa.



Esos tópicos que nos afectan y contra los que luchamos los ceutíes, cada uno al nivel de sus posibilidades, muchas veces se convierte en satisfacción cuando la gente viene a Ceuta y comprueba que el tópico no hace justicia a la verdadera realidad de una ciudad que es extraordinariamente atractiva por su naturaleza, por su clima, por su paisaje. Y es fundamentalmente atractiva por ser un lugar de encuentro único en el mundo. Y es extraordinariamente atractiva por la cordialidad, la amabilidad y el carácter de su gente. Es habitual oír decir: yo no me esperaba encontrar esto como realmente es. Eso es lo común y nos llena de satisfacción.



Paso a paso, vamos consiguiendo que cada vez se valore más el esfuerzo que los ceutíes hacen para contribuir a la defensa y al engrandecimiento de España en un sitio muy complejo, donde el nivel de exigencia es muy alto. Cada vez se valora más la actitud de los ceutíes para convivir entre personas de distintos credos, de distintas razas, de distintas culturas, pero todo bajo un denominador común de la concordia, del encuentro, del roce, del afecto, del respeto, de los valores democráticos.



Esto alguien lo puede tomar como una exageración: yo creo que, con nuestras dificultades, nuestros problemas, desde el punto de vista de la cotidianidad, Ceuta es un monumento vivo al patrimonio de la humanidad en sus valores más esenciales.

– También hay que reconocerle a los ceutíes la paciencia ante temas como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).



– Gran virtud la paciencia y la templanza (sonríe). Hay veces que tanta paciencia puede tener todas las virtudes, pero en exceso pueden convertirse, no dijo en defectos o en vicios, pero vamos, que todo tiene… Espero que la paciencia del PGOU tenga un límite y que en 2017 veamos el PGOU. Es verdad que el PGOU no ha significado la paralización del ejercicio de la inversión porque en los últimos años Ceuta ha experimentado una transformación notable desde el punto de vista de su trama urbana. Pero también es verdad que tenemos un PGOU del año 92 y por lo tanto ha quedado obsoleto desde el punto de vista de las prestaciones que puede esperarse de un instrumento de planeamiento tan importante como éste. Yo espero que este año se apruebe el PGOU y que se convierta en un elemento dinamizador de la inversión.

– También parecía que rozábamos con la punta de los dedos la posibilidad de viajar a la península en helicóptero y es un asunto que se ha quedado atascado.



– Yo creo que seguimos rozándolo con la punta de los dedos, la verdad. A mí me parece que hay una empresa que lo tiene todo para operar, que tiene lo fundamental, que es que ha llevado a cabo la inversión, tiene un plan de empresa viable y está pendiente de las últimas autorizaciones. Esto muchas veces pone en evidencia el equilibrio entre la agilidad administrativa y la seguridad que se pide cuando se trata de un transporte aéreo y además de pasajeros.



Sé que en el Ministerio de Fomento se está poniendo el máximo interés porque hay algunas infraestructuras cuyo importante esfuerzo inversor para llevarlas a cabo se justifica en la existencia de esa línea y ese enlace. El Ministerio de Fomento es el primer interesado en darle utilidad al helipuerto de Ceuta y al helipuerto de Algeciras.

– Lo que parece que no tocamos con la punta de los dedos es el abaratamiento del barco.



– También tenemos un planteamiento hecho. Vamos a buscar la asistencia de una empresa de acreditada solvencia. Pretendemos establecer excepciones a algo que constituye un principio básico del ordenamiento de la Unión Europea, que no es otro que cuanto menos intervenga el sector público en el mercado, mejor. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos tratando de demostrar que el sector público tiene que intervenir precisamente porque consideramos que no se produce una situación de competencia perfecta. De hecho, el Estado tiene un contrato de servicio público.



Creemos que esa imperfección teórica de la competencia es la que justifica la intervención, pero eso lo tenemos que demostrar con la consistencia suficiente para convencer a las instancias competentes, que no sólo es el Ministerio de Fomento; también es la Comisión Europea y los Servicios de la Competencia.



Los precios tienen que ser más baratos para los residentes, pero tienen que ser más baratos sobre todo para el turista. Sólo tenemos dos posibilidades de turismo, que sigue siendo una de las apuestas viables de Ceuta desde el punto de vista del desarrollo y del empleo. Una es el vecino país de Marruecos y otra, por qué no, la península. Tenemos que procurar hacer factible el viaje a las personas que vienen de la península. Hemos iniciado una pequeña medida con el apoyo a los ceutíes que están residiendo fuera y a sus familiares, que forman una parte de un ámbito entrañable. Y esperemos también que este año 2017 no sólo lo toquemos con la punta de los dedos sino que veamos que se materializa esta aspiración.

– ¿Cree que el desarrollo económico de Ceuta debería encaminarse hacia el turismo?



– Hemos iniciado la entrevista diciendo que el paro es nuestro principal problema. Hay muy pocas posibilidades de desarrollar la actividad productiva en Ceuta, no por falta de capacidad ni de imaginación ni de audacia ni por la no asunción de riesgos de nuestros empresarios, sino porque tenemos un mercado muy estrecho, muy limitado, muy pocos recursos naturales, está separada físicamente de la península con la que compite y que tiene un mercado diversificado, potente, amplio, con economías de escala… Yo, que tengo mucho años y he conocido muchas situaciones; en Ceuta todo era más barato que en la península por nuestro régimen fiscal. Pero resulta que cuando el mercado de la península se ha desarrollado del tal manera, los volúmenes de compra de los distribuidores en la península, en las economías de escala, hacen que el producto sea más barato, a pesar de multiplicarse por tres la fiscalidad en la península respecto de Ceuta. Digo esto para poner en evidencia algo que todo el mundo entiende: la dificultad que hay para competir en precios con la península. Y también con el vecino país de Marruecos, donde los costes son más baratos que en Ceuta. Y también, si nos referimos a nuestras peculiaridades fiscales, a veinte kilómetros tenemos lo que se llama un ‘paraíso fiscal’, cosa que nosotros no queremos ser porque tiene unas connotaciones que serían fatales para Ceuta.



Esto no es fácil. Pero a pesar de todo, creo que en Ceuta no se destruye empleo. Cuando analicemos las cifras de la Seguridad Social, es posible, si el mes de diciembre va bien desde el punto de vista de los cotizantes, que cerremos 2016 con la media aritmética mensual de altas en la Seguridad Social más elevada de toda la serie. Lo cual significa que no se destruye empleo. Ahora, es verdad que no somos capaces de dar satisfacción a muchos demandantes de empleo que hay.



Y hablado de demandantes, hay un tema que es una evidencia: el 40% de las personas inscritas como demandantes de empleo carece de formación básica. Sus condiciones de empleabilidad, por lo tanto, son muy precarias. Por lo tanto, hay que apostar por la formación. Además hay que mantener el musculo de la Administración, preservar nuestro Régimen Económico y Fiscal Especial, favorecer el emprendimiento, establecer un mecanismo de ayudas a quienes decidan montar una empresa, no ponerle muchas trabas ni dificultades administrativas, combatir la economía irregular y el fraude, venga de donde venga, y apostar por la formación me parece que es lo que las Administraciones podemos hacer. Lo demás me parece que vale para el discurso político, pero es alejarse del pragmatismo, de la realidad.

-¿No echa de menos un plan director, un plan estratégico a ejecutar a largo de varias legislaturas y consensuado por todas las fuerzas políticas?



-Con mi respeto a todas las fuerzas políticas, hay quien dice que el Gobierno hace poco. Ya es mérito. Hay quien dice que el Gobierno no hace nada y yo le estoy contando que tenemos un plan. Y ya hay quien dice que el Gobierno tiene la culpa. Mantener ahí una posibilidad de encuentro, cuando de entrada se reduce y simplifica el problema diciendo ‘el Gobierno tiene la culpa’, esto pone en bastante dificultad el poder llegar a un acuerdo sobre un plan estratégico.

– Hablaba usted del Régimen Económico y Fiscal. Estos días atrás, en los encuentros que ha tenido en Madrid, en la reunión con el ministro Montoro le ha planteado la necesidad de mejorarlo, pero…



-Me lo ha planteado el ministro. En la anterior legislatura, teníamos una cuestión fundamental como país, como nación: evitar que en España se produjera el rescate. No era el momento, por tanto, de plantear cuestiones de mejora de los atractivos fiscales porque la máxima era evitar el rescate y poner a España, a las Administraciones Públicas, en situación de solvencia respecto de su capacidad para prestar los servicios, devolver la confianza que se tenía en España antes de la crisis. Eso se ha conseguido y por lo tanto, el ministro, sin haber marcado ninguna línea orientativa, nos ha dicho que podemos abrir el análisis, la evaluación, el chequeo de nuestro Régimen Económico y Fiscal Especial, de manera consensuada con Melilla, con el Gobierno de la nación, con todas las formaciones políticas, con los agentes económicos y sociales… y a ver en qué podemos avanzar. Tampoco se crea nadie que hay mucho en lo que se pueda avanzar. No podemos crearnos falsas expectativas. Yo creo que no hay ningún sitio en el resto de España, salvo Melilla, donde haya un 50% de bonificación estable en las cuotas a la Seguridad Social. 50% en el IRPF, 50% en Sociedades… De cualquier manera, se puede seguir hablando. Yo comprendo que el IPSI, que cumple una función recaudatoria muy importante, también tiene unas disfunciones desde el punto de vista de su estructura tributaria que serían manifiestamente mejorables o que eliminaríamos si le diéramos una estructura tipo IVA o tipo IGIC canario. Hasta ahora no lo hemos llevado, no porque no hayamos hecho los deberes. La ordenanza está planteada. La reforma legal, también. No lo hemos llevado por evitar el riesgo de que allí se replanteen todo el Régimen Económico y Fiscal de Ceuta y a ver si salimos peor que como llegamos.

– Cuando me refería al Régimen Económico y Fiscal quería plantearle la necesidad de darlo a conocer. ¿Quizás no sea muy conocidas en el resto de España?



-Yo creo que se puede hacer una tarea de divulgación. En eso creo que lleva usted razón. Empleamos pocos esfuerzos en divulgar las ventajas fiscales. Le decía antes que tenemos difícil competir con un paraíso fiscal, pero también es verdad que tenemos la ventaja de que nuestro Régimen Económico y Fiscal homologado, armonizado con el Régimen Fiscal del resto de España y con el del resto de Europa. Esa es una ventaja que no tiene Gibraltar.

– El titular tras sus reuniones en Madrid habitualmente es “Ceuta pide…”, “Ceuta reclama…” muchas veces con razón. ¿Qué cree que puede ofrecer Ceuta al resto del país?



– Yo creo que ofrece muchísimo. Esto de la solidaridad es una cuestión de ida y vuelta. Creo que no tendríamos que plantear esto en términos de comparación entre cuánto me das tú y cuánto te doy yo. La solidaridad no tiene precio cuando estamos hablando en el ámbito de la unidad nacional. Somos una nación y, por lo tanto, tenemos el derecho, reconocido en la propia Constitución, de recibir de las Administraciones públicas unos servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad en cualquiera que sea el lugar de residencia. Con eso bastaría, pero si lo queremos llevar al ámbito de cuánto te doy, Ceuta ha contribuido a lo largo de la historia y sigue contribuyendo a la defensa de España y al servicio de España. Creo que hay pocos lugares dentro del conjunto nacional que puedan presumir de esto que estoy diciendo. Ceuta vive por y para España. ¿Parece poco precio eso? Y al mismo tiempo, Ceuta contribuye como frontera sur y terrestre de la Unión Europea en África, a la seguridad de todos, a la contención de la inmigración, a la acogida de parte de la inmigración y a lubricar las buenas relaciones con el país vecino, que son una opción estratégica para todos, no sólo para Ceuta, también para España y el conjunto de Europa. Creo que Ceuta ofrece muchísimo.

– ¿Qué dos asuntos tiene señalados como fundamentes para el próximo año, imprescindibles para abordar y tratar de solucionar?



– No me gustaría citar sólo dos cuestiones. Creo que hay varias. Por una parte, que las expectativas que hemos abierto en el nuevo curso político con el Gobierno de la nación puedan cumplirse. Por lo tanto, que el próximo curso signifique un paso más en el objetivo de mejorar los servicios públicos. Ahí incluyo todos, los que son propios de la Ciudad y los de la Administración del Estado. Estoy hablando de la Sanidad, de la Seguridad, de la Administración de Justicia, de la limpieza, del transporte público… Que el Plan de Barriadas empecemos a ejecutarlo, no sólo redactando los proyectos, que ya lo están, sino que empecemos a adjudicar las obras y a ejecutarlo. Que alguno de los proyectos que llamamos singulares también se lleven a cabo. La lista no es completa, pero ahí están los pasos elevados de Miramar o de Arroyo Paneque. Ahí tenemos la Plaza Nicaragua. Vamos a iniciar la actuación conducente a que Sánchez Prados y Jáudenes se incorporen al nivel de calidad de equipamientos que tiene el Revellín. Que sigamos dando pasos en nuestro patrimonio histórico y cultural. Que la educación sea y se confirme como lo que el Gobierno de la nación quiere que sea y secunda el Gobierno de la Ciudad: un espejo donde mirarse toda España desde el punto de vista de las buenas prácticas, el elemento esencial para el porvenir de nuestra juventud y, por lo tanto, para el de Ceuta.

“Tenemos la necesidad de afrontar 2017 con optimismo”

“Cuando afrontamos el porvenir en una posición de pesimismo, de desesperanza, de falta de ilusión, el partido se pierde. Lo pierdes en el vestuario. Sin embargo, cuando afrontas el partido con ilusión, con optimismo, con esperanza, tienes muchas posibilidades de ganar”.



“No estamos nadando en la abundancia. Todavía nuestro nivel recaudatorio en el conjunto de la nación española, por hablar de un dato fiscal, no es igual al que había antes de la crisis. Pero es verdad que en España ya nadie habla de la prima de riesgo, no estamos en riesgo de rescate, hemos conseguido mantener la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales… Tenemos mucho de lo que presumir en el mundo. Somos el país que más gente visita en el conjunto de Europa, por hablar de España. Hablando de Ceuta, tenemos muy buena gente en nuestra ciudad. Cada vez se nos reconoce más lo que hacemos fuera. Tenemos argumentos muy sólidos. Tenemos la necesidad de afrontar el futuro, y el futuro más inmediato es el año que viene, con ilusión, con esperanza y con optimismo”.

Educación, lucha contra el fraude y el fomento del consumo interno, claves del futuro de Ceuta

El presidente considera que las medidas para favorecer el desarrollo de Ceuta no sólo corresponde exigirlas a la Administración. También los ceutíes pueden contribuir al progreso de la ciudad cambiando algunas de sus costumbres y comportamientos. “Creo que todos estamos de acuerdo en cuáles son las claves para procurar que en Ceuta funcione la actividad económica y se cree empleo. Hay mucho camino por recorrer aún: preservar nuestro Régimen Económico y Fiscal, que el músculo de la Administración no se pierda, porque eso termina generando renta, que se favorezca el emprendimiento, que apostemos por la formación, que hagamos una apuesta decidida en la educación. Esto no es para hoy ni para mañana, pero si tenemos unos alumnos formados en internet, que saben varios idiomas, que tienen una concepción abierta de la vida… seguro que van a tener muchas más oportunidades de empleo, seguro que van a tener las llaves para abrir la puerta de su porvenir. Creo que eso es lo que las Administraciones publicas tenemos que hacer”.



“Y luego, hay una responsabilidad, que a todos nos incumbe: el que tenga a alguien contratado de manera irregular en su casa o en su negocio, que no lo tenga. Y que se diga, que nadie se me ofenda, ‘en vez de ir a comprar polvorones al híper del Campo de Gibraltar, pues los voy a comprar en Ceuta. Y en vez de pasar la frontera a comprar las cosas, las voy a comprar aquí’. Todo esto ayudaría mucho a que se generara consumo, renta y empleo en Ceuta”.



“Hay mucha renta que traemos del resto del España, que se esfuma, que se pierde, que no se queda en Ceuta. Hay personas que están trabajando en Ceuta, pero no viviendo en Ceuta. Es consumo que se pierde en Ceuta, mucho. Y eso significaría mucho empleo en nuestra ciudad”.



“Hagamos todos un poquito de examen de conciencia de qué podemos hacer por el empleo en nuestra ciudad”.