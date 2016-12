El archivo más “beibi”, moderno, de los que tengo es este que estoy redactando ahora mismo. Estando andando para aclarar mi mente para hacer un nuevo artículo para este medio me encontré con dos amigas mías que después de las presentaciones me dijeron que estaban las dos asustadas con un tema que sabían que me gustaba muchísimo.



Les pregunté intrigado que tipo de tema era el que me gustaba y me dijeron que eran relativas a una serie de acontecimientos que estaban pasando en la residencia de una de ellas. “Desde hace unos meses no soy capaz de estar en mi casa nueva que me compré en la Barriada de San José me pasan una serie de cosas que no puedo resistirlo y por eso me escudo en mis amigas y estar con familiares antes de pisar mi casa”, entró en acción la segunda actora y me dijo que era cierto lo que estaba diciendo ya “que ella misma lo había experimentado en sus carnes.



Cuando salieron hacia más o menos un mes de copas y para no dejarla sola en su casa pues la acompañó por que la veía muy nerviosa y cuando llegaron al portón de su casa y encendieron las luces empezaron las mismas a parpadear, aquello no fue un buen augurio de lo que podría pasar más tarde, pero lo tomamos con una sonrisa en la boca. Subimos a la casa y nos fuimos al cuarto de baño para desmaquillarnos y allí empezó a sonar una ventanita pequeña que tiene encima que da al exterior parecía como si un árbol, que no había, estuviera golpeando la ventana con una asiduidad de un golpe cada diez segundos aproximadamente, también me lo tome con mucha tranquilidad ya que podía ser algo normal.



Al pasar por el pasillo una puerta se cerró con una fuerza bastante bestial, esto ya no me gustó ni una pizca y cuando pasamos por el salón y vimos que la silla mecedora estaba meciéndose sin haber nadie en la estancia eso no me vino a la mente con tanta suavidad. Nos metimos en la habitación de ella y nos pusimos a ver una película y en mitad de ella mi amiga me dijo que ya empezamos de nuevo y apagué la tele y empecé a escuchar unos golpes en la pared que fueron gradualmente “increchendo” hasta que le dije vámonos de aquí y nos fuimos a mi casa sobre las cinco de la mañana teniendo que buscar un taxi para el desplazamiento”.



Al preguntarle por el lugar exacto me dijo que ya hablaría otro día conmigo y que tenía que consultar con su marido para que yo fuera allí”. La verdad es que no me gustó en nada lo relatado por estas muchachas y por eso y sabiendo que ellas le gustan mucho leer el periódico decano les imploro que no dejen este misterio mucho tiempo porque de verdad puede ser una casa encantada que contra antes lo pueda tratar algún experto antes vendrá la paz a ese lugar. Lo que te pido es mucha tranquilidad y paciencia y si tienes a alguien con el valor, gallardía, y estudios necesarios que cuando empiecen los fenómenos a funcionar que diga en voz alta “quien anda por aquí, que se manifieste y no guarde silencio”, ya que cuanto antes sepamos de que “ente” se trata antes podremos desenmascarar y dar con la tecla para que vuelva la calma a tu casa.