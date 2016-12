El coste de la inversión es de 1.500.000 de euros y considera el presidente Vivas que los ciudadanos pueden estar seguros con el material, pero principalmente “por la categoría y profesionalidad de nuestros bomberos”

Vivas y Hachuel estuvieron ayer por la mañana en el acto de presentación de los nuevos cinco vehículos destinados al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Como reconocía el mismo presidente a los medios de comunicación que un Cuerpo como Bomberos “esté bien dotado es muy importante, tanto por su reducido tamaño como su por extrapeninsularidad, ya que no se puede mancomunar servicios con ningún otro Parque”.



Considera que se trata de una inversión justificada, “comenzándose los trámites en el año 2014 y se ha finalizado ahora, con un coste que se acerca al millón y medio de euros”. Para Vivas queda muy claro el nivel de credibilidad que tiene la Ciudad Autónoma con las entidades bancarias, puesto que se concedió la posibilidad de abono a través de la fórmula del renting y se abonará en cinco años con un tipo de interés del uno por ciento. También quiso recordar que se renueva el material en un 25% y que la media de vida del material se reduce de 20 a 10 años.



Es un material de última generación, según las explicaciones que le ofrecieron los técnicos de la casa que se ha encargado de la preparación de estos vehículos y que tienen incorporadas las últimas tecnologías. Uno a uno, tanto Vivas como Hachuel conocieron las principales características de estos vehículos adquiridos.



Además, se han adaptado los coches a las necesidades de Ceuta y realizaron todas los requerimientos que les indicaron tanto los miembros del Parque de Bomberos como del Parque Móvil. Considera que los ciudadanos deben sentirse muy seguros del material con el que se cuenta en el SEIS, “pero, de manera principal por la profesionalidad y categoría que tiene la plantilla de Bomberos de Ceuta”.

La Ciudad quiere seguir invirtiendo en la modernización de Bomberos

La idea que mantiene la Ciudad Autónoma es seguir invirtiendo en la mejora del parque de vehículos de los Bomberos de nuestra ciudad. El mismo presidente Vivas defendió que cuando se termine de abonar este millón y medio de euros, el Gobierno se puede plantear el continuar con este mismo tipo de fórmula, de manera que cada lustro se pueda mejorar y modernizar los vehículos en un 25% aproximadamente. Como es lógico, para ello sería necesario que el Gobierno mantuviera este nivel de amortización.



Por otro lado, el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, defendió que para el año que viene hay cinco plazas previstas y que la idea es que publicarán las bases en cuanto que se produzcan los exámenes de Policía Local, “ya que entendimos de alguna manera que algunas de las personas que acudieran a los exámenes de la Local y no los superaran, podían querer acudir a los de Bomberos”.



De todas maneras insistió el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ante los medios de comunicación que la idea que tienen es la de cubrir todos los puestos durante la presente legislatura que se perdieron con las jubilaciones tanto en la Policía Local como en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) en la época de crisis y que no se pudieron cubrir por motivos presupuestarios. Por tanto, en los presupuestos de los próximos años se irán cubriendo estos puestos.

UGT, contenta con la compra de cinco nuevos vehículos

La adquisición por parte de la Ciudad de cinco vehículos para el parque de Bomberos es para el Sindicato de Bomberos de UGT – Ceuta un motivo de gran satisfacción, ya que llevaba largo tiempo reclamando la urgente necesidad de este renovación de la flota, bastante obsoleta con algunos vehículos por encima de los veinte años de servicio.



Esta urgente necesidad de renovar la flota ya se hizo patente el año pasado en el incendio del Monte de la Tortuga, que demostró, y “así lo hicimos notar, que resultaba del todo inaplazable la adquisición de estos vehículos que hoy, por fin se ponen en servicio, de lo cual no podemos por menos que congratularnos todos los ciudadanos de Ceuta, ya que este servicio es fundamental para nuestra seguridad”. Por otro lado, tienen que lamentar que durante los últimos siete años no haya habido una sola incorporación de personal al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y si bien es cierto que en la Oferta de Empleo Público de 2016 se han ofertado seis plazas, las personas que definitivamente las ocupen no entrarán en servicio, como muy pronto antes del otoño de 2017. En cualquier caso consideran totalmente insuficientes solo seis plazas ya que según la Jefatura del SEIS el mínimo imprescindible son doce plazas, cifra que considerarían correcta si se completara en la Oferta de Empleo Público.