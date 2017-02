La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) pide al diputado Juan Antonio Delgado Ramos que deje de hacer “ Caja Política” con las “carencias laborales y de derechos de sus antiguos compañeros, los Guardias Civiles”.

En nota de prensa, la asociación afirma que “el señor diputado por Cádiz, D. Juan Antonio Delgado Ramos, anteriormente de profesión guardia civil, ex -secretario de Comunicación de AUGC y miembro del Consejo de la Guardia Civil, ha aprendido muy pronto los modos y formas de algunos miembros de la clase política. Ha adaptado también su fisonomía al mullido sillón de diputado que está dispuesto a dejar tirados a sus antiguos compañeros por un plato de lentejas, eso sí tres estrellas Michelín que ahora el sueldo de diputado no hay que estirarlo porque no es como el que reciben sus excompañeros a final de mes”.

Afirman desde AEGC, que “hace unos años el diputado Delgado celebraba el archivo del caso Tarajal e insistía en que era “rotundamente falso que agentes del Cuerpo dispararan a los flotadores de los subsaharianos”, emplazando, además, a quienes sostuvieran esta versión a que aportasen las pruebas que lo demostrasen. Pero ahora que se sienta en un sillón más cómodo que el del coche patrulla resulta que el señor diputado ya no celebra que sus compañeros fueran exonerados y pide Justicia para el Tarajal”.

Le preguntan a Delgado Ramos “¿qué ha cambiado en estos años para que ahora ponga en duda la actuación de sus excompañeros y los señale con su pancarta?”, añadiendo que el diputado de Podemos “sabe a la perfección como funciona esta Institución. Pide Justicia y señala a un Ministro y a un Director General, pero usted sabe que la maquinaria de la justicia no los señalará a ellos, sino que volverá a mirar las espaldas de sus antiguos compañeros, quienes por cierto, ya fueron juzgados por un tribunal que pensaba como usted y sus compañeros: faltaba un protocolo de actuación”. Esos mismos compañeros para los que, “vehementemente, reclamó en los medios de comunicación unos protocolos de actuación”, “una normativa clara y facilitada por escrito a los guaridas civiles que trabajan en la frontera” porque sin ese protocolo, decía el diputado según señala la AEGC, “a la dureza de las condiciones de trabajo en lugares como Ceuta y Melilla se le añade una carga de inseguridad elevadísima que pone en riesgo la integridad física tanto de los agentes como de las personas que tratan a la desesperada de alcanzar el territorio español”.

Por todo esto, la asociación concluye diciéndole al diputado Delgado que ellos también piden justicia en el caso del 6F, “claro que sí y para los guardias civiles a los que con su actitud están volviendo a señalar con su pancarta. Justicia para sus compañeros que siguen siendo discriminados laboral y económicamente con respecto al resto de sus compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.