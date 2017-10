El responsable regional de REE avanza que confía que para comienzos de la próxima década ya esté en funcionamiento

Quieren hacer unas jornadas técnicas en nuestra ciudad

Miguel González es el director regional de Red Eléctrica de España y en sus manos está la realización del proyecto del cable eléctrico submarino que unirá la Península con nuestra ciudad. Un cable que permitirá abandonar para siempre la condición de isla energética que tiene Ceuta a todos los niveles. Hablamos de una inversión aproximada a los ciento veinte millones de euros.

-¿Cómo se encuentra ahora mismo el proyecto del cable eléctrico submarino?

-Tal y como hemos venido informando, en estos momentos, se está procediendo a la preparación de la Declaración de Impacto Medioambiental que, por supuesto, nos llevará todo el año 2018 y confiamos que en su momento el propio Ministerio de Medio Ambiente nos de el visto bueno. Lógicamente, sabemos que en el período de alegaciones tendremos que dar respuesta a numerosas cuestiones que nos plantearán. Sin ella, es imposible ejecutar el proyecto.

-Ustedes, recientemente, llegaron a realizar en La Línea de la Concepción unas jornadas en relación con el cable eléctrico de Ceuta…

-Antes del verano realizamos unas jornadas técnicas en la Línea de la Concepción, donde invitamos a especialistas en la materia, incluyendo a profesores expertos en temas marinos de la Universidad de Cádiz y de la Universidad de Sevilla e igualmente a grupos ecologistas. En cualquier caso, queremos que el proceso sea totalmente limpio y transparente y que todo el mundo pueda acceder a la información. Estas Jornadas fueron muy importantes, poniéndose de manifiesto, por un lado, la voluntad de Red Eléctrica de ser transparente en el Desarrollo de Impacto Ambiental y por otro, demostrar la colaboración de administraciones y también la buena actitud de los grupos ecologistas, que en la medida que lo consideren puedan ayudar al desarrollo de este proyecto.

-Si no estoy mal informado, me parece que el inicio del cable iba a ser por la zona de Tarifa.

-En el documento de planificación estaba previsto que podía salir de la zona de Tarifa que es de donde parte el enlace submarino con Marruecos, pero cuando los técnicos han estudiado las diferentes alternativas han pensando que la mejor opción, y es con la que se está trabajando, parte del municipio de La Línea de la Concepción. A partir de una zona próxima a la Alcaidesa, es terreno rústico y además donde no hay urbanizaciones cercanas.

-Y la llegada a Ceuta, que será por la Bahía Norte, ustedes llevaban buscando distintas alternativas de solares para la construcción de la subestación. ¿Lo han encontrado ya?

-No es fácil encontrar un solar que se adecue a las necesidades de la subestación en Ceuta, porque no hay demasiado espacios, algunas instalaciones son militares…hemos barajado varias opciones y la que ahora tiene más posibilidades es una parcela del Ministerio de Defensa, que ha sido desafectada, donde existía un campo de fútbol y que está en la Cuesta de Caballería. De todas maneras, en el proyecto figuran las tres posibilidades.

-Hace unas semanas vinieron ustedes a reunirse con el presidente de la Ciudad para presentarles a la nueva responsable del proyecto. ¿Cómo está siendo la colaboración de la Ciudad Autónoma?

-La colaboración por parte de la Ciudad está siendo excelente. Cada vez que hemos necesitado ayuda o información, siempre se han puesto a nuestra disposición. En la reunión estuvieron presentes tanto el consejero de Fomento como el consejero de Medio Ambiente y a los mismos les ordenó que cuantas gestiones necesitáramos las atendieran. Y la verdad es que cuando les hemos pedido cualquier tipo de información siempre nos han respondido con celeridad.

-¿En qué va a mejorar a los ceutíes el cable eléctrico submarino?

-En Ceuta, lo más importante van a ser dos cuestiones. Muchas veces algunos puedan preguntarse si la energía les va a costar más barata, pero la realidad es que para el consumidor no habrá ningún descenso. Debemos tener en cuenta que el coste de la energía en Ceuta es mucho más caro que en la Península, pero que se solventa debido a los sistemas de compensación interterritorial. Las ventajas, serán, por un lado, la estabilidad y la seguridad del sistema eléctrico. Los cortes, aunque son microcortes, se producen con frecuencia, pero suceden porque es un sistema eléctrico aislado y existe muy poca capacidad de respuesta cuando ocurren. El cable va a garantizar que se tendrán los mismos sistemas de seguridad y fiabilidad que los usuarios del resto del territorio nacional. A partir de entonces, la posibilidad de corte de energía eléctrica no dijo que vaya a ser nulo, pero sí muy bajo. Y la segunda ventaja es eliminar las emisiones de CO2 a la atmósfera, porque, ahora mismo, los grupos que funcionan en Endesa son grupos diesel y las emisiones son muy altas y con el cable, estos grupos funcionarán mucho menos. Habrá un importante ahorro de emisiones de efecto invernadero.

-¿Con el cable está asegurado el crecimiento de la ciudad?

– Efectivamente. Garantiza que en ningún caso cualquier desarrollo de carácter urbanístico, residencial o industrial tendría problemas de suministro eléctrico. Tiene unas previsiones a largo plazo, lo que combinado con los grupos que hay ahora mismo en Ceuta, establece que no existirán problemas en este sentido.

-¿La obra empezaría en 2020?

-La planificación estima que la podríamos poner en servicio en el año 2020, pero entiendo que es un poco optimista. Si el año que viene tenemos la Declaración de Impacto Ambiental positiva, que entiendo no será en el 2018, sino en los primeros meses de 2019, nosotros en paralelo habremos hecho el proyecto técnico. Tras la declaración de impacto tenemos que contar con la autorización administración del Ministerio. Esta también cuenta con sus plazos, con un período de información pública, pero ahí no prevemos que contemos con dificultades. Lo normal sería que a lo largo del 2019 tengamos las autorizaciones y podamos adjudicar las obras. El proyecto no es complejo, pero los cables submarinos son proyectos singulares, dado que nada más que hay dos buques cableros en el mundo y deben programarse con mucho tiempo. Siendo optimistas, a finales de 2020 o principios del 2021, si todo va bien con los permisos, el cable debería estar en servicio.

-¿El coste sigue siendo de 120 millones de euros?

-Es la valoración, le vuelvo a decir que son proyectos singulares que se deben ir justificando, pero también podría ocurrir que salieran imprevistos, aunque, en principio, la previsión económica es la que usted ha dicho.

-Junto al cable eléctrico submarino también se incluye un cable de fibra óptica.

-En todas las actuaciones de Red Eléctrica siempre va aparejado un cable de fibra óptica, del cual una parte pequeña la utilizamos para nuestras comunicaciones y para la gestión de todo el sistema, pero la mayor parte se pone a disposición de los operadores para que puedan alquilarlos. Entiendo que es igualmente una ventaja que se le ofrece a los ceutíes, porque contarían con un cable de fibra óptica importante, abierto a cualquier operador y permitiría mayor competencia en este sector que ahora mismo, donde los cables que existen son únicamente de Telefónica.

-¿Celebrarán algún tipo de jornada técnica en Ceuta?

-Queríamos haberla hecho este año, pero se nos ha retrasado, porque queríamos tener más claro y definido por donde iba a entrar el cable en Ceuta, aparte de cual iba a ser la parcela para la construcción de la subestación. Ahora ya lo sabemos y estas jornadas las haremos bien antes de finales de año o en los primeros meses de 2018. Invitaríamos a expertos universitarios, a investigadores y, por supuestos contaríamos con partidos políticos, sindicatos, empresarios y grupos ecologistas.