Llevábamos tiempo narrando las vivencias de los componentes de este colectivo de inmigrantes. Hombres que llegaron engañados por las mafias, quienes les habían prometido una rápida entrada en Europa después de abandonar sus hogares en la India, Bangladesh o Paquistán. Han pasado de media diez meses en el CETI sin que nadie les dé una respuesta convincente para aclarar su bloqueo. Mientras sus familias les llaman pidiendo ayuda porque es mucha la deuda que han dejado y que no pueden pagar. Están desesperados, carecen de medios económicos para mandar dinero a sus hogares, se sienten engañados y víctimas de un sistema que les tiene parados en Ceuta.



Durante los últimos meses les hemos contado varios casos de asiáticos que han intentado huir a la desesperada de la ciudad: en pateras o con documentación falsa. No pueden escapar, arriesgan sus vidas con tal de cruzar al otro lado para empezar a trabajar y calmar a sus familiares, pero topan contra un muro.

El colectivo asiático se ha visto forzado a esta situación, están desesperados

Yo no justifico la sentada que han hecho en la plaza de los Reyes. De hecho no soy partidaria de este tipo de protestas porque no consiguen nada y no causan más que mayor sufrimiento. Pero si tienen razón en algo es que necesitan una explicación, una justificación que sirva para entender por qué inmigrantes que llevan menos de un mes en el centro han salido a la península mientras ellos, por ser asiáticos, se quedan bloqueados.



Tampoco pueden trabajar ordenando colas de coches o recogiendo bolsas de comida porque los grupos que se han repartido ya este terreno se lo impiden. Son gente pacífica que a nadie molestan, que arrastran la tortura de contar con una presión familiar, de haber perdido todos sus ahorros y de no poder moverse de Ceuta porque las autoridades lo impiden.



Antes de acudir a la plaza han pedido información a la dirección del CETI, a la Policía, a todos aquellos a cuyas puertas han pensado en pegar… pero su situación sigue igual. No cambia, no hay una mínima evolución.



Hemos asistido ya a muchas situaciones de este tipo, a muchas historias de inmigrantes que han expuesto su protesta de esta forma pacífica. Debe existir una solución, una atención a unos sin papeles que no tienen nada, que han aguantado casi un año y que no pueden ser tratados como invisibles. No se lo merecen ellos ni nadie.