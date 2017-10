La Semana del Comercio nace para dinamizar el turismo y el comercio con actividades hasta el sábado

Karim Bulaix, presidente de la Cámara de Comercio, dio a conocer más detalles sobre la Semana del Comercio que celebra hasta el sábado en colaboración con la Consejería de Turismo de la Ciudad Autónoma, a su paso por los micrófonos de COPE. Un evento que trae ofertas que los establecimientos participantes irán desvelando a lo largo de la semana, que trasciende de la Noche en Blanco que venía organizándose en los últimos años y que coincide con el ‘Ceuta Cruise Forum 2017’.



“Queremos agradecer enormemente a los empresarios esa capacidad de sacrificio y generosidad que brindan a la Cámara. Y, por otro lado, animar a los ceutíes a que, si no pueden comprar esta semana, se fijen en los productos y lo hagan la semana que viene que empieza el mes. Merece la pena colaborar con el comercio de Ceuta porque es bueno para todos”, reflexionó Bulaix.

–Interesante la coincidencia de la Semana del Comercio con este foro de cruceros.

–Efectivamente, casualidad. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en la Semana del Comercio y, de hecho, tuvimos que cambiar las fechas porque los empresarios de la Comunidad Hindú celebraban el Diwali y nos pidieron que la pospusiésemos. Al final, ha sido una coincidencia positiva porque, cuanto mayor contenido tenga, podamos ver otras cosas y dar otra imagen en ese Forum, me parece fantástico. Máxime cuando la frontera tiene en un estado de desesperación a los comerciantes de la ciudad.

–La Cámara de Comercio participó en la reunión de la Delegación del Gobierno por este asunto. ¿Están esperanzados en que ahora se lleva a la práctica lo que está sobre el papel?

–Como Cámara de Comercio, contamos lo que nos dicen los empresarios. Yo puedo dar mi opinión personal, pero creo que tampoco tendría mucho sentido. La realidad es que vivimos en un estado de incredulidad porque llevamos tanto tiempo con el mismo problema que, francamente, las soluciones que se siguen poniendo sobre la mesa y que tampoco varían mucho, nunca se llegan a dar.



A nivel personal, creo que sí en esta ocasión hay un compromiso oficial que es posible que se lleve a cabo. Pero la realidad es que, en esta Semana del Comercio que hemos podido pasar por los negocios de Ceuta, todos nos hablan de lo mismo: el estado de desesperación, el no saber qué va a suceder mañana porque está fuera de su alcance y de su esfuerzo; que es la pena. Entonces vamos a coger esta Semana del Comercio intentando empujar lo que tanto nos piden los empresarios.

–¿Este evento nace para que tenga ediciones venideras?

–Hemos hecho realidad un deseo de los empresarios. Las fechas coinciden con un mes poco propicio para las ventas porque a partir de noviembre empiezan las Rebajas, los descuentos, después entramos en la campaña de Navidad… Es un momento para empujar a que haya un cambio en esta situación en la que nos encontramos.



Estamos muy ilusionados porque el planteamiento es muy bueno. Es la primera vez que se hace en Ceuta, pero nos hemos fijado en mucho de eventos en la Península que han salido muy bien. Cuando las cosas están inventadas y funcionan, mejor no innovar (risas). La idea no es solo apoyo al empresario, sino para que los ceutíes nos demos cuenta de que tenemos un comercio muy digno, bueno y competitivo. Además son nuestros vecinos y nuestros hermanos… Hay que ayudarles porque, si no compramos aquí, nos va a tocar de cerca la pérdida de algún puesto de trabajo y todos tenemos que remar en el mismo sentido.

–No consiste solo en la fidelización del cliente local, sino que se mira al turismo marroquí.

–Entendemos que todos nuestros clientes al otro lado de la frontera están sufriendo auténticas penurias para poder acceder a Ceuta, por eso teníamos que hacer un escaparate mucho más atractivo. Simplemente quedarnos aquí esperando a que efectivamente se diesen soluciones, no era lo más ideal. Por eso fuimos a la Cámara de Comercio de España para que nos dejase hacer una Semana de Comercio y, desde luego, tuvimos el apoyo de Servicios Turísticos. Algo que es de agradecer porque estas iniciativas cuestan un poco más hacerlas posibles. Pero desde el principio entendieron que el turismo de compras es fundamental y una vía útil para nuestra ciudad. Seguro que caerán críticas pero nosotros encantados porque las recibiremos e intentaremos hacer el año que viene un mejor producto.

–San José-Hadú reclamaba también su lugar y en este caso se cuenta con ellos para este sábado con ‘Stock Fuera’.

–Ahí concurrieron muchas voluntades. Nos consta que desde la Ciudad siempre hubo un interés por intentar volver a traer ese comercio tan rico que ha sido el de Hadú. Y en la Cámara de Comercio tenemos un miembro del Comité Ejecutivo que se ha criado allí y, desde que entramos en la Cámara ya hace casi ocho años, siempre ha sido un fiel propulsor del comercio de la zona. Sabemos que es un punto de partida y tenemos que darnos cuenta de que es posible y hay que empujarlo para que Hadú vuelva a ser comercialmente lo que ha sido. Ha sido impresionante: Más de un 95 por ciento de los comercios se han adherido, que es realmente el cien por cien porque hay comercios que no tienen mucho sentido que vayan a participar y, sin embargo, se han adherido.



El empresario demuestra que está ahí, que no está parado, está ilusionado, tiene ganas y quiere cambiar la inercia que hay actualmente.