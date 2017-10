El Juzgado de lo Penal 2 dictó una pena de prisión de 24 meses y el pago de 5.300 euros

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 dictó ayer sentencia contra S.F., un subsahariano que el pasado 4 de octubre intervino en una reyerta multitudinaria a las afueras del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La sentencia in voce condenó al acusado a dos años de presión por sendos delitos de lesiones, que no cumplirá al haber sido sustituida por tres años de responsabilidad subsidiaria (en caso de delinquir en ese periodo deberá cumplir ese periodo de encarcelamiento, sumado a la pena por el nuevo delito cometido) y la indemnización de 1.700 y 3.600 euros respectivamente a las dos personas que resultaron heridas. Además, no podrá aproximarse ni comunicarse con las dos víctimas durante un periodo de tres años.



El acusado, de nacionalidad camerunesa, se conformó con la sentencia por la cual tampoco podrá vivir en el CETI en los próximos doce meses, lo que le obligará a buscar una nueva residencia.



Los hechos se remontan al pasado 4 de octubre en el acceso al centro de inmigrantes, donde se produjo una pelea entre dos grupos de residentes procedentes de Guinea Conakry, Camerún y Gambia.



La reyerta dio comienzo cuando algunos de los participantes acusaron a otros del robo de unos teléfonos móviles, momento en que comenzaron las agresiones entre ellos. El acusado tomó una botella rota con la que atacó a otras dos personas del grupo. Una de ellas recibió cortes en el cuello y en el brazo y tuvo que ser atendido en el Hospital Universitario, donde fue intervenido quirúrgicamente.



La reyerta finalizó con todos los implicados en la Jefatura Superior, aunque ayer únicamente se juzgó a uno de los participantes en esta pelea multitudinaria en el CETI.