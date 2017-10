Quieren saber quién dio esta orden

Caballas investigará quién dio la orden para que la Policía Local impidiera, anoche, que los asiáticos que están en protesta en la Plaza de los Reyes pudieran tenderse sobre unas mantas. De “intolerable” e “inhumano” ha calificado una actuación que “atenta contra los derechos humanos”, ha expuesto el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui.

“Negar una manta a una persona es inaceptable. No es admisible que estas personas estén aquí sin ninguna explicación. No pueden negarles mantas, en nombre de los ceutíes no. Exigimos saber quién dio la orden, que se disculpe y que vaya a los tribunales”, ha indicado.

“El PP es un sinvergüenza, tiene la ciudad llena de mesas y sillas ilegales y ordenan que se quiten las mantas a unas personas porque dicen que es ilegal. Esto es intolerable”, ha denunciado Aróstegui, quien ha pedido que la ciudad no se “deshumanice”. “El PP dice que no quiere otro campamento como el de los sirios, yo tampoco quiero al PP, no quiero que gobiernen estos sinvergüenzas y me tengo que aguantar”.