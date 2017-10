En relación con la ¿crítica? publicada el pasado sábado, día 21, en el periódico de su digna dirección, bajo el título “Una comedia, sin más” y firmada con la siglas M.A, quisiera hacerle algunas precisiones:



Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra aficionado, en su segunda acepción, significa “Que cultiva o practica, sin ser un profesional, un arte, oficio, ciencia, deporte etc…” y desde esa óptica he de reconocer que yo, como los demás componentes del Centro Dramático de Ceuta , en efecto, como actor, soy un aficionado.



Pero me queda una duda ¿cual de los muchos adjetivos que contiene dicho diccionario cree usted que debe aplicarse a aquel periodista que, cobrando por escribir, redacta una crítica de una obra teatral sin haber visto más que el principio?, yo no lo sé, pero me parece que profesional no es el adecuado.