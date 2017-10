Pueden utilizarlas como abrigo nada más

La Policía Local no pone pegas al colectivo de asiáticos que se encuentran concentrados en la Plaza de los Reyes para que utilicen las mantas que les han sido entregadas y que se las pongan por encima. Lo que sí está prohibido por parte de la Ordenanza de la Utilización de Espacios Públicos es que las mencionadas mantas se puedan poner en el suelo, ya que está absolutamente fuera de la legalidad. Sin embargo, los integrantes de este colectivo de asiáticos mantiene que los agentes de la Policía Local les han indicado que no se pueden utilizar las prendas de abrigo, ni siquiera para echárselas por encima. Lo que sí se tiene claro por parte de la Consejería de Gobernación es que, en esta ocasión, no se está dispuesto a que la Plaza de los Reyes se vuelva a convertir en un campamento como sucedió hace unos años con los sirios.