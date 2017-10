Ciudad y Delegación se reúnen hoy con empresarios y sindicatos

Las retenciones en la frontera están teniendo una víctima directa en el sector de las trabajadores transfronterizas. Se han convertido en un objetivo para los porteadores que no pueden acceder a la ciudad al no funcionar el ‘Tarajal II’. Si estos no pasan, intentan por todos los medios que el colectivo de trabajadoras en régimen del hogar tampoco, haciendo lo posible por generar colapsos y generar un problema mayor.



Ayer dos mujeres que trabajan en hogares de Ceuta, regularizadas, fueron agredidas en el espacio fronterizo marroquí; el martes, hubo heridas debido a las avalanchas y tumultos generados en esta zona. Las consecuencias las están notando ya las propias afectadas, ya que algunas han sido dadas de baja en sus empleos al no poder cumplir con sus jornadas.



La situación empeora porque los porteadores arrastran semanas sin poder sacar mercancía y no consiguen llevar dinero a sus casas por lo que buscan extender la problemática a más colectivos causando perjuicios mayores, buscando de esta forma que las soluciones lleguen antes.



Mientras esta situación se mantiene bloqueada, hoy tendrá lugar en la Delegación del Gobierno la reunión que fue solicitada por empresarios y sindicatos para hablar del Tarajal y las complicaciones derivadas del porteo transfronterizo. A la misma asistirán representantes de la Ciudad Autónoma y de la propia Delegación, amén de representantes de la CECE y de los sindicatos convocantes.



En este encuentro les trasladarán sus peticiones para intentar mejorar la situación de colapso que se registra en el espacio fronterizo, ya que hasta la fecha no habían podido trasladar estas informaciones a las autoridades.