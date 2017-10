Lamentan que no tienen más información que la que suministran los rumores

El salto de una cárcel, la de Los Rosales, “del siglo XIX”, a otra, la de Loma Mendizábal, “del XXI” sin haber podido ni ver las instalaciones, sin una nueva RPT, sin calificación real de máximo nivel pese al aumento de peligrosidad y carga de trabajo y sin saber si tendrá servicios de transporte público o restauración, entre otros extremos por aclarar, tiene en pie de guerra a los representantes sindicales de los 135 funcionarios de prisiones de la ciudad.

Este miércoles han ofrecido una rueda de prensa los delegados de CCOO, CSI.F y APFP (ha faltado el de UGT por motivos laborales) en la que han vuelto a denunciar que, a doce días de la inauguración oficial de la nueva cárcel, prevista para el 30 de octubre, no hay más información oficial que la que suministran los rumores.

Agustina Frontaura, Francisco Estela y José María Raya han explicado que a algunos compañeros ya se les ha instado a incorporarse a sus puestos el 8 de noviembre en la nueva cárcel “sin saber todavía si habrá o no un servicio de transporte público para trabajadores y familiares de internos o si tendremos, sabiendo que hacemos turnos de hasta 14 horas seguidas, un servicio de restauración o cáterin”.

Sin “ninguna información oficial de Instituciones Penitenciarias ni de la Delegación”, en los corrillos se intuye que solo se abrirán dos módulos ordinarios y los imprescindibles de aislamiento, ingreso, mujeres y enfermería, “aproximadamente un cuarto de la capacidad de la infraestructura, con lo que apenas albergará a los cerca de 200 internos que hay ahora en Los Rosales y a los que vayan entrando a diario pero no a los 400 ceutíes que hay en cárceles del resto de España y que según manda la ley deberían cumplir sus condenas en el establecimiento más cercano adonde tengan su vinculación personal”.

La Administración prometió una nueva Relación de Puestos de Trabajo para consolidar unos 400 empleos en el nuevo equipamiento penitenciario pero “ahora se pretende ampliar la de Los Rosales, donde ahora trabajamos 135 personas, y no llegar ni a 200 funcionarios”.

Lamentan que tendrá el nivel “más bajo”

Tampoco se prevé clasificar la de Loma Mendizábal más allá de nivel 2.2., “el más bajo”, como está la de Los Rosales, que no tiene ni módulo para presos especialmente peligrosos. “De hecho vamos a trabajar en un centro de nivel 1.1 insular, con internos en aislamiento, con medidas de seguridad especiales, pero no derecho para no abonar a los trabajadores los complementos que les corresponderían”, han protestado antes de la movilización convocada este mediodía en la Plaza de los Reyes.

Los motivos de la concentración pasan, además de por estas razones de carácter local, por otras de índole nacional como pedir el cese de los responsables de Instituciones Penitencias “por su política de presente y del avestruz”; por exigir la paralización de la línea de “privatización” emprendida por el PP; por que se convoquen regularmente Concursos de Traslados tras cinco años sin uno; por recuperar derechos salariales y laborales; y por defender la “dignidad” de la profesión frente a los ataques públicos “sin pruebas” que recibe a menudo.