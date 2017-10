El Comité de Empresa de Trace difunde varias imágenes de cómo se encuentran las calles de Ceuta, haciendo especial hincapié en el Poblado. Exigen al Gobierno que haga cumplir las ordenanzas

Cada amanecer, sobre todo los fines de semana, se topan con las mismas imágenes: una acumulación de basura que supera lo entendible, porque va más allá de los límites de buena vecindad. El Comité de Empresa de Trace ha dado a conocer varias imágenes de cómo son los ‘amaneceres’ en el Poblado Marinero así como en distintos puntos en donde se arroja basura a pesar de que los contenedores estén llenos o se hace fuera de ellos.



“¿Dónde está el Gobierno?”, se pregunta el Comité, que tilda su gestión de “nefasta” y exige que haga cumplir las ordenanzas para no incurrir en este tipo de situaciones. “Que hagan cumplir las ordenanzas municipales de limpieza y dejen de hacer campaña durante toda la legislatura a costa de los trabajadores de Trace, es inhumano el trabajo que realizan día a día. No digo que no tengan que hacerlo porque para eso están, pero pido un poco de respeto para ellos e intentar facilitarles la enorme labor que hacen”, expone Juan Gutiérrez, del Comité.