Ayer mismo el personal de Marsave rescataba a otro inmigrante poco antes de las 16:00 horas

Dos días antes los pilotos tiraron a otras dos personas en la zona del espigón en un modus operandi que ya es común

Llegar en moto de agua a la costa ceutí tras pagar a una mafia que ni siquiera te asegura que vayas a llegar vivo se ha convertido en algo habitual en el último mes. De hecho ,los socorristas de Marsave de la Playa del Tarajal se han convertido en expertos receptores de inmigrantes que llegan asustados con un único euipaje: un móvil y no más de 50 euros. Saben que poco antes de las 16:00 horas deben agudizar el estado de alerta si ven a proximarse una moto de agua desde el país vecino “porque el 80% de las que vienen lo hacen con la misión de depositar cerca del espigón a inmigrantes”. El perfil del que paga entre 4.000 y 6.000 euros al traficante es de mujeres u hombres en similar porcentaje, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años siendo el 80% subsaharianos y el 20% argelinos. “Llegan asustados, algunos no saben nadar y vienen con chalecos salvavidas”, explica el supervisor del equipo de vigilancia del arenal, Fuad Mustafa. “Últimamente no pasan tres días sin rescatar a alguien y lo hacen cuando alguien les da el aviso de que la Guardia Civil no está casi siempre cuando hay equipo de salvamento”. Quizá quieran evitar lo que pasó en Benzú hace menos de un mes cuando un guineano de 28 años que no sabía nadar perdió la vida al dejarle el piloto de la moto de agua demasiado lejos de la orilla. “No se puede entender cómo les abandonan a su suerte con esa frialdad”, explica Fuad que sabe que proteger, alertar y socorrer es la prioridad en una labor que cada vez más se ocupa de salvar vidas de inmigrantes. Aunque Tarajal se lleva la palma, también en Miramar y en Benzú se han producido estos hechos últimamente. “La única manera de evitarlo sería destinar una patrulla continuamente en cada rincón de la costa ceutí”, dicen. Algo que no es posible.

Aprovechan el espacio de cambio de guardia de la vigilancia

Los pases suelen ser en la misma franja horaria que corresponde al momento en que se produce el cambio de guardia de la Guardia Civil o cuando no está la patrullera marítima por determinadas circunstancias. Además también lo hacen cuando hay vigilancia en la playa para poder auxiliar a los que llegan. Los propios usuarios de la playa explican que los traficantes cuentan con personal que da el aviso para que el piloto salga sin problema desde la costa de Castillejos, deposite a los inmigrantes y regrese a su punto de salida sin problema.

Reivindicaciones de los usuarios

Ven con absoluta normalidad la llegada de una moto de agua que deja a los inmigrantes cerca del espigón y saben que deben tener a alguien que les diga cuándo pueden salir desde Castillejos porque siempre aparecen cuando se va la Guardia Civil. Pese a ser una playa de las consideradas como de segunda por la mayoría de los usuarios, son muchos los que siguen llendo y aprovechan para solicitar mejoras para el arenal. El acceso se ha vuelto complicado porque los porteadores cortan el paso y quieren que se regule. Además han solicitado zonas de aparcamiento en un solar ubicado en frente que no se utiliza para nada. Los usuarios lamentan que el acceso para minusválidos sea una utopía y desde el equipo de salvamento lamentan que la rampa necesita mejoras urgentes además de ampliar las redes antimedusa que sólo cubren una parte mínima de la zona de baño. Justamente en la zona de baño sin redes han solicitado desde hace años la ampliación del espigón ya que las corrientes que se crean con temporal han provocado que se tengan que realizar varios rescates en ese punto. En un sólo día se han llegado a hacer siete rescates por el estadio de angustia de los bañistas al no poder salir atrapados por la corriente.

Los pilotos pueden acabar en la cárcel durante siete años



El pasado 12 de agosto El Faro de Ceuta advertía que el pase de inmigrantes en motos de agua se había convertido en el negocio del verano para las mafias que trafrican con seres humanos. Detrás del mismo están pilotos marroquíes que se llevan una comisión por el pase, pero las motos son españolas. Sus dueños son los que ponen las infraestructuras necesarias sin mancharse las manos.



También se explicaba que los pasadores no arriesgan y lo habían demostrado en varias ocasiones, alguna de ellas con fatal desenlace. Si los pilotos ven a las fuerzas de seguridad o temen ser cazados por las autoridades, huyen aunque tengan que arriesgar las vidas de los sin papeles y les dejan en el agua lejos de la orilla. Si se les detiene se enfrentan a penas de 7 años de prisión. La Audiencia no perdona en sus sentencias y lo saben. Es un negocio lucrativo pero con riesgo. Se cobra a los inmigrantes entre 4.000 y 6.000 euros por un pase de apenas unos minutos desde Castillejos o zonas muy cercanas a la frontera con España. Allí les avisan que hay vía libre para poder depositar a los inmigrantes que pagan la mitad del pase antes de subirse a la moto y la otra mitad ya estando en España cuando consigan más dinero estando sometidos a la presión de las mafias durante largos períodos de tiempo.



En la playa, tanto los socorristas como los usuarios lamentaban que cada vez era más usual y que era muy complicado detener este problema.