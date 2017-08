Lo más bonito que he escuchado tanto en prensa, radio y televisión en estos días ha sido la solidaridad que ha existido en la comunidad catalana ante los atentados que han sufrido. Unos han puesto lo que tenían la sangre, otro el trabajo, personal sanitarios que tenían que entrar a las diez de la noche fueron voluntarias a las ocho de la noche, la ayuda comunitaria de todos los tipos tanto sociales, cediendo habitaciones de particulares para que pasaran la noche, como comercios donde han dado lo que tenían: comida, agua, y lo principal el calor humano que es una de las virtudes que tenemos todos los seres humanos y muy especialmente los españoles. También se observó en las imágenes cuando las personas que estaban sanas se refugiaron en los distintos comercios que habían por la zona. Aunque haya rabia lo primero que no debemos tener es miedo y eso es lo que se está consiguiendo. Las ramblas catalanas han seguido su ritmo de vida a pesar de que el día anterior unos elementos exaltados que no han tenido el sentido común de ver que lo que están haciendo es una barbaridad, o si. El efecto del susto parece ser que fue el detonante de que utilizaran el plan “b”, cualquiera sabe cual era el rumbo de lo planeado primariamente. Pero lo que si deben de pensar todos los seguidores de estos hombres es que cualquier comunidad religiosa piensa siempre en hacer el bien y extender el mismo por todos los rincones de este mundo tan desgraciado por el odio. Ese debe de ser el decálogo de todas las mentes sean de la convicciones que sean. Se observa y se ve que cualquier cultura lo que quiere es el enriquecimiento de todos sus fieles y no piensan en darles el odio por montera. Las guerras son el colofón de las rupturas diplomáticas entre estados y para llegar a esto pues todas las jarras de café se deben de haberse destrozados, es decir, que es el último punto a seguir. Una vida solidaria entre hermanos sería lo mejor que nos podría dar Dios sin embargo como todo el mundo dice somos de diferentes padres y madres y tenemos cada uno una forma de pensar por eso debemos de ser independientes. Comprendo que las actuales tecnologías hacen que sea mucho más fácil relacionarnos con todos los seres humanos, por eso cuando intentemos hacerlo debemos de escoger muy bien a nuestros futuros amigos.



Una mala influencia puede tener unas consecuencias no deseadas para algunos y en estos casos sería tener una buena mano para elegir el rumbo que le queramos dar a nuestras vidas. Con lo sencillo que es ver el televisor un buen partido de fútbol donde nos ponemos malos por las cosas que se observan allí pero son unos momentos únicos. Si nos gusta analizar lo visto siempre sacamos conclusiones para en el futuro poderlos poner en práctica con los equipos, si lo tenemos o cuando estamos en tertulia dar a conocer nuestros puntos de vistas tácticos. Esa es la forma de ver la vida. No la de intentar sembrar el mal dando por enseñanzas unas teorías que la verdad no salen las cuentas de que existan tantas vírgenes para cada uno de los que intentan hacer un atentado. En conclusión no a la violencia y si dar amor a todos nuestros semejantes. Ahora queda ver por parte de nuestro gobierno qué hacer con todos los elementos que están desestabilizando a nuestro país. Un seguimiento que se puede hacer tranquilamente con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a través del seguimiento de las nuevas redes de las tecnologías. No dejar para que se hagan más fuertes estos elementos y cuando se detecta la página “equis” deben de inmediato actuar, no dejar para el último culmino la acción. Contra antes se corta la cangrena antes podemos actuar para poder hacer la rehabilitación, hacer los implantes necesarios y utilizar las técnicas quirúrgicas para que no sea una tara irremediable perder lo que sea, para eso está la tecnología y no dejarlo para el último momento ya que podemos entrar en la fase final y tener que enterrar al paciente. Queremos a gente solidarias en nuestro país no queremos a personas que intenten beneficiarse de las subvenciones y vivir del cuento encontrando los flecos a las leyes. Personas decentes y trabajadoras los demás que se vayan a su país, alli seguro que estarán más tranquilos por parte de sus gendarmes. Solo no estamos hemos tenido esos gestos por todos los rincones de nuestra Europa, también se ha visto pinceladas en Rusia. Se han visto pinceladas muy bonitas como la torre Iffell en París (Francia) con los colores de nuestra bandera rojo y amarillo, también con ramos de flores con los mismos colores.



Hasta en Israel se han acordado de nosotros con un edificio coloreado con nuestros signos nacionales. Un diez perfecto pero también debemos de recordar que han sido un montón de nacionalidades las que han caído en las listas de personas fallecidas como en los hospitales con heridas diversas. Un muerto de los Estados Unidos de Norte América. Y es que las Ramblas eran internacionales y el emblema de Cataluña.