La Ciudad quiere destinar 165.000 euros para adquirir nuevos juegos destinados al Parque Juan Carlos I. Es una apuesta que además de renovar los elementos ya viejos, servirá para incluir modalidades nuevas que faciliten mayores relaciones entre los usuarios. Más allá de la mejora de una zona muy utilizada que en los últimos meses no estaba ofreciendo su mejor cara, cualquier inversión que se apruebe en este punto de la ciudad es bien recibida, puesto que ha terminado por erigirse en un particular ‘rincón de estar’ común a todos los ceutíes. Y zonas así hay pocas, desgraciadamente, por eso hay que cuidarlas, mejorarlas y enriquecerlas. La Ciudad, amén de la inversión, tendrá que esforzarse en mejorar la atención que se presta en este punto ya que los fines de semana termina sufriendo el gamberrismo de algunos y el nulo miramiento por parte de aquellos que lo ensucian, arrojan botellas y dejan, en definitiva, todos sus restos del fin de semana. Cualquier gasto, cualquier inversión que se precie debe ser correspondida con una ‘vida’ considerada, cuando menos, normal. Y para que esto se alcance urge que no solo las instituciones pongan de su mano, sino también el resto de la ciudadanía para convertir este punto en algo digno, en una zona de encuentro recurrente y, en definitiva, en un parque merecido para una ciudad que no se merece comportamientos incívicos y sucios que, entre todos, deben afearse.