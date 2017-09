Cataluña es Mia. Es tan mia como de cualquier Puigdemont, Más, Pujol, Forcadell o cualquier apellido que se presente. Y no quiero ni puedo permitir que unos cuantos falsos, que juraron o prometieron “Cumplir y hacer cumplir la constitución Española” ahora dicen que se la pasan por el “Arco del triunfo” y que si ellos y cuatro amigos deciden que se quedan con ese trozo de España Se la quedan y ya está. Pues NO, A MÍ NO ME DA LA GANA, porque una pequeña parte de ese territorio de ESPAÑA es mío y ni lo vendo, ni lo regalo, ni dejo que lo roben.



Para que ellos se queden con España deberán preguntar antes a todos y cada uno de los propietarios y no a una banda de cobardes que hablan catalán y que probablemente un porcentaje altísimo de ellos piensan como yo, pero no se atreven a manifestarlo porque son cobardes, pero hay más cobardes también en el reino de España todos los que se andan con ambigüedades como “Zapatero 2” que manifiesta que apoya al gobierno pero “hay que dialogar”, “hablemos de naciones”, “Que tal el federalismo” etc. Etc. Pero es que a estas alturas aún no sabe ud. Sr. Sánchez “¿Qué es España?”



La ausencia de España, del Estado Español, EN CATALUÑA, la cesión de derechos y no usar una de las características de la Ley que es el uso de la fuerza cuando esta no se cumple, como lleva ocurriendo en Cataluña 35 años sin que se haya obligado a cumplirla ni una sola vez, ha hecho que nos vean débiles a España y los Españoles esos falsos y se han creído que me pueden Robar, pero no lo voy a permitir, a pesar de todos los Cobardes de España, los Sánchez, que dice “que si pero no”, los Iglesias que dicen “que no está de acuerdo pero si está por el “Derecho a decidir” pero ¿Qué derecho a decidir? ¿Y quién decide? ¿La banda de los falsos van a decidir por mí?. A pesar de esto hay un montón de Españoles que aplauden a la selección Española pero que cuando van a una urna “se cagan en ESPAÑA” y votan a los cobardes rebelándose ellos tan cobardes como los que votan. El PP y Ciudadanos defienden la Españolidad de Cataluña pero también son cobardes, tienen miedo a perder aún más votos en Cataluña y son incapaces de defender de una forma clara y rotunda la Españolidad del territorio nacional completo, usando todo el peso de la ley, pero con toda la celeridad necesaria.



Si hay que cambiar las leyes se cambian, si hay que aumentar las penas por sedición se aumentan, si hay que acelerar los procesos jurídicos se aceleran, pero hace, al menos cinco años que muchos independentistas podían estar inhabilitados, embargados y encarcelados por malversar fondos, y el pueblo de Cataluña que es independentista aproximadamente en un porcentaje cercano al 50%, no nos engañemos, pero al menos tan alto como ese es el de los que quieren seguir siendo Españoles y la ley estará de nuestra parte, la mayoría del pueblo Español, los cobardes y los que no lo son están a favor de la Españolidad de Cataluña. Queremos que Cataluña sea Española y queremos que los catalanes se sientan orgullosos de ser Españoles, queremos que los catalanes vuelvan a ser ejemplo para el resto de España que vuelvan a ser esos honrados, emprendedores, trabajadores que tiraban del carro Español y no los Falsos, ladrones y embaucadores en que se han convertido. Dejen de creerse superiores al resto del mundo, nadie lo es por el mero hecho de haber nacido en un sitio u otro, por lo visto, algunos allí se habían creído, de tanto decírselo lo buenos que eran y ahora no hay quién los haga entrar en razón.



Al final, cuando se acerca el momento, no queda otra que hacer uso de la fuerza para hacer cumplir la ley en Cataluña. Pero ¿porqué no se hizo esto hace cinco años cuando empezaba esta movida y que no hubiera conllevado los enfrentamientos que hoy pueden llegar a ocurrir?. Cobardía, porque tan delito era antes como ahora, pero todos tenían miedo a las consecuencias y estas ahora son mucho peores.