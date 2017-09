MDyC ha denunciado que Acemsa está perdiendo la mitad del agua, pero la paga entera, causando grandes pérdidas económicas a la sociedad. Según el partido de Hamed, “las pérdidas de agua del ejercicio 2016 ascienden al 46,76% del agua producida”, expuso en un comunicado. “Es decir que casi la mitad del agua que compra nuestra empresa del agua la tira por las tuberías ante la pésima situación en que se encuentran la red de suministro, los contadores y el fraude existente”, añadió.



Para el MDyC que la gerencia de la empresa alegue que dichas pérdidas no afectan a la facturación del cliente y que la producción de agua está subvencionada por el Estado, son excusas “insostenibles” para justificar una “nefasta gestión, perder casi la mitad del agua, que sí pagamos a la desalinizadora, se hace por la falta de control de la empresa municipal: primero por no vigilar el fraude, segundo por no modernizar los contadores (que son de propiedad de la empresa y que nos sigue cobrando el alquiler como si fueran nuevos) y tercero por no acometer el cambio de la red de abastecimiento”, indicó.



MDyC reclama que “la empresa sea gestionada por un profesional que defienda los intereses de los ceutíes, no de la empresa explotadora de la desalinizadora que tan sólo desea obtener el mayor beneficio”.