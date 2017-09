Después de entregar los originales, hoy en día metidos en el formato de un lápiz de bolsillo, que es la traducción al español de “ping dreid” creo que se escribe así en inglés, que es lo más cómodo, hay que ir con la modernidad, de unos nuevos artículos a nuestra directora, e ir conmigo un buen amigo, que me estaba asesorando en una nueva investigación relacionado con la pesca donde este señor es una eminencia, se encontró, a un conocido ya metido en los años de la pera, los años treinta, y empezó a decir: “Tu sabes que mi educación fue bastante buena ya que mis padres a pesar de tener muchos hijos podía disponer de algo de dinero para poder garantizar que su “prole” fuera lo más culta posible.



El sostenía que contra más aprendiéramos seríamos menos vulnerables para que nadie nos pudiera engañar en nuestro futuro que según el decía era lo más bonito que Dios nos había puesto en este mundo. Por eso me metió en un colegio bilingüe de francés y español y a la vez católico. Cuando estuve en Algeciras durante mi juventud, tendría por aquella época unos veintiún años, aproximadamente, tuve una sucesión de altercados, encuentros no deseados con el más “allá”, los llamaremos así, donde la verdad ya no sabía que hacer pero el detonante fue cuando una noche estaba durmiendo y la verdad tenía un sueño bastante agradable, que por discreción no voy a revelar, pero de repente sentí una opresión en mi pecho, que me indujo a tener una dificultad tremenda en poder captar oxígeno en mi cuerpo, no me dejaba respirar, una ansiedad tremenda recorrió mi pobre cuerpo y yo se que me desperté y me encontré a los pies de mi cama la figura negra de una cosa que parecía en principio un hombre, me quedé con los ojos abiertos, asustado, anonadado, y todos los calificativos que se le puedan dar a un estado de conmoción temporal de parálisis y de no saber que hacer.



Poco a poco este personaje empezó a dar la vuelta, su cara, y me mostró lo primero que me fijé en unos cuernos de color negro de aproximadamente unos diez centímetros que le salía a ambas partes de la frente, de color negro repito era toda la cara, los ojos los tenía de un color verde aceituno completamente abiertos su expresión era muy desafiante, la boca abierta y con unos dientes estrechos y afilados, solo ver esto y escuchar las palabras del “ente”: “vengo a por ti”. Fueron el detonante que se me cerraran los ojos de inmediato y empezara a rezar primero un Padre nuestro, el Ave María, y todas las plegarias que se me fueron ocurriendo gracias a las horas que había dedicado en el colegio, que ya he mencionado, me fueron bastante buenas ya que me mostraron el camino para salir del trance de aquellos momentos, en la fe, por eso pienso que la educación es fundamental para todos y muy especialmente para los niños, cosa que hoy en día parece que ha desaparecido del mapa por lo que me pasa en el día a día, muy especialmente de Ceuta, que es donde resido actualmente, en otros lugares también están apañados.



Yo sabía que después de todo esto seguro que desaparecería de mi presencia aquella alucinación. Fue unas de las cosas que aprendí tanto en el colegio como después cuando nos íbamos por ahí con la “panda” y nos metíamos en algún que otro “liíllo”, o cometíamos alguna fechoría de juventud. Hasta ese momento no me había fallado y esperaba que tampoco en ese delicado instante, o episodio de mi vida, y me diera la espalda. Y lo conseguí desapareció de mi la presencia que me había dejado completamente hipnotizado, lo que hoy en día se dice “pillado”, por lo que dicen mis bisnietos. En ese preciso momento fue cuando también a través de la oración empecé a rogar a todos los santos del cielo, los protectores que pudiera tener que no me volviera a pasar nada de lo que estaba entrando en mi presencia durante la época que repito que estuve en Algeciras. Se lo dije a una hermana, a través de una conferencia telefónica, muy a pesar mía, ya que sabía que se podía enterar de todo lo que me estaba pasando toda la población de Algeciras, por la telefonista que tenía de turno.



Yo sabía que tenía contactos con el más allá y me dijo que: “No tuviera ningún tipo de miedo ya que eran espíritus que querían contactar conmigo y lo que tenía que hacer era intentar abrir mi mente, los “chacras”, y lo fundamental no tener miedo, y con la ayuda de los rezos y de ella misma que me podía asesorar intentar entrar en este “mundillo” tan bonito que decía que podía encontrar delante de mis narices”. A mi no me gustó ni un pelo lo que me había ocurrido y de inmediato me fui con mi madre que se encontraba en Ceuta, yo sabía que era su ojo derecho y que entre ella y los demás miembros de la familia nada me podía ocurrir y eso fue lo que hice. Me desplacé a Ceuta y le dije a mi madre todo lo que me había ocurrido en Algeciras. Y como era de esperar mi madre automáticamente, a parte de ofrecerme todo su amor, ternura y confianza, que era lo que me estaba demandando mi estado, fue a consultar lo que me estaba ocurriendo a varios videntes que tenía ella oídas que eran muy buenos en la zona de San Amaro, coincidiendo y eso es una casualidad bastante grande que mi asesor era el sobrino de una de ellas, le dijeron que tenía unas facultades bastante grandes para poder contactar con el más allá, con lo “paranormal”. Yo le dije a mi madre que se olvidara de ello, y que de ellos yo no quería escuchar ni una palabra más, ya que yo no era capaz de controlarme ante la presencia de esos “seres” y que prefería ser lo que yo era en esos momentos un adolescente, bastante malo, pero al fin y al cabo quería ser eso y que nadie pudiera decidir por mi que yo era bastante razonable para que no me diera cuenta de lo que quería. Me dio la tabarra diciéndome que tenía que procurar ser bueno desde esos momentos y que ella velaría por mi, pero con esas condiciones, el cambio en mi vida. Yo seguí remarcando que se buscaran a una persona con más ganas de pasarlo mal durante las presencias de los seres del más allá, que yo no era capaz de aguantar ni un momento más todo lo que había pasado. Desde esos momentos la verdad que hice una vida normal hasta hoy pero debo de añadir que de vez en cuando vienen algunos amigos para consultarme por cosas muy triviales ya que dicen que tengo un sexto sentido. Vaya con este sentido de más que más de un disgusto me ha traído, aunque de verdad que no estoy muy a disgusto que los amigos vengan a consultarme, me siento un poco menos solo de lo que estoy hoy en día”.



Muchas gracias por tu colaboración y a la vez por dejar que pudiera dar a conocer esta pequeña historia que creo que siempre podrá servir para otra persona que esté, o pudiera estar en el futuro, en tu misma situación. Creo que podrá servir a más de uno, tanto por la parte de la historia, como de las revelaciones de todos los personajes que han actuado para hacernos una vida más cómoda, yo creo que son lecciones con unos matices sublimes.