El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, protagonizaron uno de los momentos más tensos del Pleno de la Asamblea, donde no faltaron acusaciones y gritos tras una de las interpelaciones del grupo de la oposición en torno a la subvención de 300.000 euros anuales a la empresa Hélity. Aróstegui criticó el pago de esta cantidad para la elaboración de un informe sobre la empresa Hélity, un documento que tildó de “pintoresco”, además de considerar “osado” el compromiso de Vivas para “dar dinero de los fondos públicos si nadie le ha dado una explicación de a qué van destinados”.



El diputado de Caballas increpó a Vivas tomando, en esta ocasión, a su partido como objeto de sus críticas. “Usted tiene la convicción de que la ciudadanía de Ceuta se traga todo, que al PP se le perdona todo y por eso hacen esas barbaridades?”.



La respuesta por parte del presidente Vivas no se hizo esperar. “Hasta aquí hemos llegado. No le voy a soportar más que nos acuse de ladrones, chorizos y de personas que nos da igual el interés general y que lo único que nos importan son los votos y que estamos dispuestos a maltratar al pueblo de Ceuta de una manera irresponsable e inconsciente”. Acusó a Aróstegui de “estar frustrado porque el pueblo de Ceuta no le ha dado el respaldo que usted se cree que merece por su sabiduría, honradez y honestidad y ha puesto la diana en este grupo y especialmente en mí”.



“Yo no le he dicho ladrón, no se haga el víctima, en ocasiones hace cosas que beneficia a empresas amigas”, añadió Aróstegui. Unas palabras que terminaron de encrespar a Vivas quien terminó gritando que “no hay ninguna empresa amiga”, además de que “no hay intención de dar ninguna subvención de manera irregular a ninguna empresa”.

En elaboración el Plan Estratégico de Subvenciones

La Ciudad está elaborando el Plan Estratégico de Subvenciones, cuya redacción está en fase de borrador, según anunció la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, tras la interpelación del grupo parlamentario socialista que aludió a que este documento debería estar redactado desde hace diez años. “Tenemos sumo interés de llevar a la práctica este documento para conseguir unas asignaciones eficaces y equitativas”, apostilló el portavoz del PSOE, Manuel Hernández.



El diputado socialista no se mostró a favor de eliminar totalmente las subvenciones nominativas, aunque sí abogó por la concurrencia competitiva, a lo que Chandiramani respondió que el Gobierno “controla a las asociaciones que reciben subvenciones y estamos de acuerdo en que cuanta mayor transparencia mejor”.

La Ciudad diseñará un plan estratégico ante el descenso en los datos turísticos

Las visitas turísticas a la ciudad han sufrido un descenso de casi un 4% según los datos anunciados por el consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Emilio Carreira, que ha anunciado que la Ciudad tiene intención de “diseñar un plan estratégico para atraer turismo de calidad”. El diputado socialista José María Mas, mostró la “preocupación” de su grupo por el descenso de un sector que afecta a la actividad comercial y ha instado al Gobierno a trabajar “todos juntos” en ese tipo de campañas.

Vivas niega “tráfico de influencias” en el Reglamento de Farmacias

El documento sobre una propuesta llevó al presidente Vivas y a la diputada de MDyC, Nayat Mohamed, a enzarzarse en una pequeña discusión relativa al Reglamento de Farmacias en el cual se comprometió Vivas “por la preocupación que ha mostrado al tener relación familiar con el gremio”, leyó Mohamed. Estas palabras molestaron al presidente quien indicó que “el expediente no se rigió en base a que yo tenga un cuñado farmacéutico. Aquí no ha habido tráfico de influencias porque no he hablado nunca del tema con mi cuñado”. La diputada aclaró que no quiso dar a entender “que se haya perjudicado o beneficiado a nadie”.

La Ciudad abordará, en una próxima reunión, las bonificaciones a aplicar en las tasas y servicios públicos, según anunció en el Pleno la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, en respuesta a la interpelación de MDyC, que instaba a que dichas rentas se aplicaran "en función de la situación de cada persona", apuntó Fati Hamed. "Esperemos que se haga un trabajo rápido y más cuando hay que tener en cuenta que repercute en un amplio sector de la sociedad", añadió.