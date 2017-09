El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, han protagonizado uno de los momentos más tensos del Pleno de la Asamblea.



“Usted se piensa que los ciudadanos se creen todo y que al Partido Popular se le perdona todo, por eso hacen barbaridades”, increpó el diputado de Caballas.



La respuesta por parte del presidente no se hizo esperar. “No voy a soportar más que nos acuse de ladrones y chorizos. Nos falta el respeto y no se lo aguanto más”. Vivas acusaba a Aróstegui de “estar frustrado porque la ciudad no le ha dado el respaldo en las urnas y ha puesto la diana en este grupo y sobre todo en mí”.



“¿Sobre el helicóptero qué?, interrumpió Aróstegui a Vivas, quien en su afán de defenderse de las acusaciones no dejó al consejero en cuestión responder a la interpelación de Caballas.