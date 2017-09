Tras lamentar la tardanza del ministro en comparecer para hablar de Ceuta y Melilla, “pese a la gravedad de los hechos de los últimos meses” y a que el Grupo Socialista ha solicitado su comparecencia hasta en seis ocasiones, Serrada ha cuestionado la actuación del Gobierno en esta materia, ante “un drama del que todos conocemos los datos”.

“ No sé cómo pueden decir que están actuando para frenar la avalancha en or igen, cuando el presupuesto en cooperación al desarrollo se ha reducido drásticamente ”, denunció el portavoz socialista de Interior, para quien “ la solución al problema no avanza ” , por “ la dificultad del gobierno para aplicar conjuntamente su política de seguridad y su política migratoria en estos territorios” .

Política s de seguridad y migratoria del Gobierno “ ineficaces, injustas e insolidarias ”

“ Su política de seguridad y su política migratoria son ineficaces, injustas e insolidarias y cuando las aplican a la vez es cuando tienen peores resultados ” , ha advertido Serrada, y ejemplo de ello son desde la situación que se viven en estas fronteras, hasta “ su incapacidad para cumplir con el compromiso de acogida adquirido con la Unión Europea en materia de refugiados ”, dijo.

Serrada fue enumerando que desde Interior “t ratan de resolver el problema aplicando la receta del menos es más”, y “ha blan de planes y promesas de las que solo se conoce el anuncio pero no resultado ” . “ S e sacan de la chistera medidas que con el paso del tiempo se demuestra que no soluciona n el problema” y “ van dejando un reguero de declaraciones muy desafortunadas, cuyo caso más grave es el del delegado del G obierno de Ceuta ”, preguntándose al respecto el portavoz socialista “si e s necesario que est a persona tenga que retractarse, cuando habrá una soluc ión mejor que depende del m inistro”.

Así, los socialistas reclaman “decisiones que aborden la cuestión de las fronteras de Ceuta y Melilla de manera conjunta”, teniendo en cuenta que en los pasos fronterizos existe un problema de movilidad derivado del tránsito diario de decenas de miles de personas y de vehículos. “ Esto requiere medidas que pasan por más inversión en infraestructuras, más Policía Nacional y Guardia Civil, por una mayor coordinación entre las administraciones españolas y de éstas con las autoridades marroquíes, sin olvidarnos, de la implicación de los ciudadanos de Ceuta y Melilla ”, ha subrayado.

Preocupación por protección derechos humanos y por radicalizaciones

“N os preocupa la protección de los derechos humanos de las personas que intentan traspa sar de forma ilegal la frontera”, ha explicado Serrada, advirtiendo de que “n o podemos permitir la menor sospecha sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. “En este sentido, señor Zoido , nos gustaría que nos aclarase qué es lo que sucedió con el incidente de la patera Melilla en el q ue murieron varias mujeres”, pidió , a la vez que ha reclamado “ potenciar al máximo la lucha contra las mafias que se dedican al tránsito irreg ular de personas en la frontera” y “m ucha más coordinación para intentar frenar cualquier atisbo de presunta radicalización de terroristas yihadistas ”.