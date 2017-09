Una de las pocas propuestas aprobadas por unanimidad en el Pleno

Ciudadanos presentó es propuesta relativa a limitar la concesión de subvenciones directas a entidades dirigidas o de las que formen parte los miembros del Gobierno. El diputado de C’s, Javier Varga, recordó que el Ejecutivo local repartió el pasado año14 millones de euros en 121 subvenciones nominativas en base a una actitud “voluntarista y oscura” y sin que “se les exija requisitos o se lleve a cabo un posterior seguimiento”. En base a la petición de C’s, las asociaciones conseguirán “más independencia y no habrá confusión entre intereses públicos y privados”, aseveró Varga.



La diputada de MDyC, Fatima Hamed, mostró su apoyo a esta propuesta que “reducirá la red clientelar” del Gobierno de Vivas. “Usan los fondos públicos a su antojo y la Corte de los Milagros lo entrega a dedo”. Esta medida, añadió Hamed, “puede controlar el despilfarro de los fondos públicos”.



La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, enumeró los requisitos exigidos a una entidad que solicite una subvención y aseguró que el Gobierno “sí lleva a cabo un seguimiento del empleo de esa cantidad mediante auditorías e incluso a través del Tribunal de Cuentas”.



Chandiramani anunció que el Gobierno está redactando un Plan Estratégico de Subvenciones que recogerá la incompatibilidad de recibir una subvención siempre y cuando la entidad esté dirigida por un miembro del Gobierno o forme parte de la misma.

Caballas insta a Vivas a implicarse en la lucha contra el desempleo en la ciudad

Desde el mismo atril en el que hace dos años el presidente Vivas ofreció su discurso de investidura, el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, recordó las altas tasas de desempleo que sufre la ciudad y que ahora se sitúa en un “plano secundario” para el Gobierno de Vivas. “Este presidente tiene falta de compromiso, de ambición, valentía y de entender los problemas y querer arreglarlos”.



El portavoz del Partido Popular, Emilio Carreira, defendía al Gobierno incidiendo en que “no ha tirado la toalla” y rompiendo una lanza en favor de su presidente. “Tiene energías renovadas para seguir y nunca ha abandonado su lucha contra el paro”. Todo lo contrario a la opinión de Aróstegui que hablaba de Vivas como alguien “derrotado y deprimido que no tiene derecho a arrastrar a la ciudad. Por ello, le pedimos más implicación en este asunto”.

No habrá un Plan contra el paro porque ya existe la Mesa por la economía

El Pleno de la Asamblea no aprobaba el Plan de trabajo de lucha contra el paro presentado por Caballas. En su argumentación ante esta negativa, la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, recordó las 70 medidas aprobadas en 2011 por el Gobierno local, de las cuales “25 se han ejecutado, 28 están en ejecución y las 17 restantes no se llevaron a cabo”.



Caballas solicitaba una Comisión Ciudadana que pusiera dar lugar a “medidas concretas y reales para luchar contra el paro”, cuestión ante la que Chandiramani le respondía que ya existe la Mesa por la economía. “Ese es el foro en el que se puede producir el debate sobre trabajo que están pidiendo”.



Ali mostró su malestar por el hecho de que este organismo tan sólo “se ha reunido una vez en año y medio”, cuestión a la que la consejera respondió que “estábamos esperando el informe sobre el paro antes de convocarla”.

Aprueban una partida para el IEC sin que quede muy claro su destino

Sin que quede muy claro el destino exacto del suplemento de crédito para el Instituto de Estudios Ceutíes que el Gobierno llevaba al Pleno, se aprobaba esta modificación que sólo contó con la abstención de los grupos de la oposición. La consejera de Economía, Kissy Chandiramani, presentaba una propuesta de incremento de 77.500 euros destinada a becas de doctorado e investigación para el IEC. La cuestión no quedaba clara para el líder de Ciudadanos, Javier Varga, que interpelaba sobre el destino exacto de dicha cantidad, ya que “sólo 22.500 van a investigación, mientras que los 55.000 restantes son para gastos de funcionamiento”.



Por su parte, el socialista José María Mas increpó a la consejera alegando que esta propuesta no es otra cosa que “un tema no sobrevenido para el que no son previsores porque existen los mismos gastos en enero que en junio”.



Chandiramani se comprometió a aclarar la cuestión con la junta rectora del IEC.