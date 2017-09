La historia de Mohammed, un joven argelino que quiso cruzar a Ceuta, la conocemos gracias a su hermano Tahar. Ha venido desde Murcia expresamente para conocer la verdad de un asunto que asoma oscuro. Mohammed salió de Marruecos el sábado, se subió en una moto de agua con otro argelino y cruzó ruta hacia Ceuta, poniendo su vida en manos de un piloto que terminó siendo detenido por la Guardia Civil. Ahora está en prisión preventiva a la espera de juicio, y el argelino que llevaba está en el CETI. ¿Y Mohammed? Nada se sabe de él. El mismo sábado la Guardia Civil creyó haber visto que en la embarcación había tres personas. Muchos medios nos hicimos eco de ello, pero nunca se halló a esa persona a la que ahora Tahar pone nombre y apellidos.



Estamos ante un asunto que no puede ser pasado por alto. Es ahora la Guardia Civil la que tendrá que investigar qué está pasando aquí, qué calla el piloto encarcelado y qué sabe el inmigrante superviviente. Por qué ha mentido hasta el momento y por qué no quiere dar datos sobre la travesía que emprendió desde Marruecos. La temeridad de los pilotos de motos se ha puesto de manifiesto este verano. Ha habido muertes, unas conocidas, otras no, pero sabemos que su interés por evitar la detención de la Guardia Civil es notorio. Se resisten, hacen maniobras evasivas… les da igual todo, con tal de escapar. Este modus operandi mueve mucho dinero, muchísimo. Por eso no puede pasarse por alto esta denuncia, más allá de intentar buscar el cuerpo de este joven.



Hace unos años los llamados motores humanos mataron a muchos jóvenes inmigrantes. Sí, los mataron, porque con su acción temeraria provocaron ahogamientos dejando años teñidos de muertes de jóvenes que solo querían una oportunidad. La Audiencia se encargó de dictar penas importantes y terminó con ese negocio a base de dictar prisiones y más prisiones.



Hoy, esa temeridad la tenemos con los pilotos, con los traficantes de esclavos del siglo XXI. El pasado agosto uno de ellos se escapó después de arrojar a un joven subsahariano al agua, que terminó ahogándose en Benzú. Lo mató, provocó su muerte y escapó. Ahora sabemos de la desaparición de Mohammed, sabemos que algo no cuadra. Hay que investigar, hay que saber si estamos ante un homicido imprudente, hay que buscar la verdad para que estos delincuentes no se hagan fuertes, porque juegan con vidas.