El español Regino Hernández terminó en sexta posición en la primera Copa del Mundo FIS de Snowboard Cross de la temporada 2017-2018 que se está disputando en Bariloche (Argentina), en una prueba en la que Lucas Eguibar y Laro Herrero fueron eliminados en octavos.



Hernández, nacido en Ceuta y criado en Mijas (Málaga), logró meterse en una final que resultó muy igualada tras acabar segundo en su ronda en octavos y tercero en cuartos y semifinales, informó el pasado fin de semana la Federación Española de Deportes de Invierno en un comunicado.



En la gran final, el snowborder de Sierra Nevada, que la pasada primavera tuvo que pasar por el quirófano para ser intervenido de la clavícula, se colocó de salida en la cuarta posición pero no pudo mantenerse en cabeza y acabó sexto.



El australiano Alex Pullin, ganador de las ediciones de 2011 y 2013, se hizo con la primera posición en un circuito de 1.170 metros de longitud y un desnivel de 180 metros, mientras que el francés Pierre Vaultier, que partía entre los favoritos, no se clasificó para la final y terminó séptimo. El deportista caballa demostró estar en condiciones, aunque aún le falta para estar al máximo.



Hernández se mostró satisfecho por su resultado “a pesar de que cuando llegas a una final siempre quieres estar en el podio”.



“De todas maneras -añadió- sé que no estoy al máximo ya que la lesión me tuvo apartado de las pistas pero este trazado me gusta, es divertido y espero mejorar este sexto puesto”.



Los otros dos españoles, Lucas Eguibar y Laro Herrero, no pudieron pasar de octavos de final al terminar en cuarta posición en sus respectivas series, cuando solo pasaban a cuartos los tres primeros.