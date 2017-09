El Gobierno ha sacado adelante su propuesta de calendario laboral para el año 2018 sin incluir el final de Ramadán como festivo, contando con el único respaldo de Ciudadanos. Un apoyo obtenido después de que se haya dejado por escrito el compromiso de potenciar los actos del Día de Ceuta, que el año próximo cae en domingo y cuyo festivo no se trasladará al lunes siguiente. Además se llevará al próximo pleno una propuesta de creación de una comisión técnica de expertos que estudien el mejor calendario de cara a 2019.

La consejera Kissy Chandiramani ha pedido que este punto no sea utilizado con polémica por los partidos, “porque cuando hablamos de religión, de sentimientos profundos” se pueden degenerar conflictos. “La convivencia se sostiene sobre un equilibrio delicado”, ha reseñado. No obstante esa mesura y respeto solicitado han caído en saco roto en un debate contundente, aunque eso sí, sin faltas de respeto o acusaciones gratuitas como en otras ocasiones.

El PSOE se ha abstenido en su votación utilizando como argumento que España es un país laico, moviéndose entre dos aguas al dejar en manos de la soberanía popular la elección, sin querer posicionarse sobre un asunto de índole religiosa para no cuestionar los propios postulados de su formación. No obstante Manuel Hernández ha insistido en la realidad social de la ciudad, en donde “hay un cierre patronal” por lo que ha pedido la creación de una comisión “con altura de miras” que encuentre la solución definitiva a este debate.

“No es una victoria de musulmanes o cristianos”

El líder de Caballas, Mohamed Alí, se ha mostrado molesto por la negativa a la propuesta de incluir el final de Ramadán como festivo, porque se ha perdido una oportunidad de “normalizar la situación”, ya que “la ciudad se para”. “¿Alguien con sentido común puede decir que Ceuta no se para?, ¿qué no queda mermado el sector del taxi, el mercado, los colegios?”, ha denunciado. “Esto no debe plantearse como una “victoria de musulmanes y no musulmanes, se trata de normalizar, ni más ni menos”, ha expuesto Alí, que ha puesto como referente que el Foro de la Educación ha sido capaz de estructurar un calendario escolar adecuado a esa realidad.

Por su parte MDyC ha lamentado que no se hayan superado “los prejuicios”. “En el fondo creo que están de acuerdo, no sé a qué tienen miedo, deben tener valor” pedía Fatima Hamed, reclamando que el Pleno fuera “ejemplar” a la hora de superar un debate que ya no debía estar produciéndose.

Javier Varga, el diputado de Ciudadanos, votó a favor a cambio de la potenciación del Día de Ceuta ya que, a su juicio, ese era el auténtico problema que tenía el calendario, y no la inclusión o no del final de Ramadán como festivo.